Молодые работники «ЕвроХима» провели на ВДНХ мастер-класс о пользе удобрений

4 июня на площадке Выставки достижений народного хозяйства состоялся Всероссийский фестиваль «ХимФест-2022». Участниками мероприятия стали производственные коллективы ведущих предприятий и компаний химической промышленности. Компанию «ЕвроХим» на фестивале представлял коллектив Новомосковкого Азота - одного из крупнейших предприятий холдинга.

Молодые работники «ЕвроХима» провели на ВДНХ мастер-класс о пользе удобрений

Большой химический праздник в центре Москвы включал в себя спортивно-соревновательную часть между командами предприятий и развлекательные активности и мастер-классы для участников и гостей фестиваля.

Молодые работники «ЕвроХима» организовали специальную интерактивную зону для детей и их родителей «ЕвроХим – помогаем расти!».

Молодые работники «ЕвроХима» провели на ВДНХ мастер-класс о пользе удобрений

Активисты компании провели детскую химическую викторину, рассказали о пользе удобрений, провели мастер-класс «Удобрения делают добро», показали гостям праздника интересные опыты из самых простых веществ, а также разработали интерактивную настольную игру для детей постарше и их родителей под названием «Мой «ЕвроХим».

Маленькие гости химического праздника узнали от работников «ЕвроХима», зачем нужны удобрения и какую важность они приносят миру, увидели и потрогали руками пробирки с самым настоящим карбамидом, произведенным на Новомосковском Азоте, и, самое главное, научились его использовать и сами удобрили почву для базилика! Ребята получили от молодых работников не только новые знания, но и памятные сувениры.

Молодые работники «ЕвроХима» провели на ВДНХ мастер-класс о пользе удобрений

Стоит отметить, что разработанная молодыми специалистами «ЕвроХима» настольная игра вызвала большой интерес и ажиотаж среди людей разного возраста. В игре участвовали как дети, так и представители старшего поколения.

Все реализованные мероприятия были разработаны в рамках ESG-стратегии компании, где главными составляющими являются экология, социальная ответственность и корпоративное управление.