Александр Лапин: «Думал, написал последнюю книгу, но пришлось взяться за следующую»

Александр Лапин: «Думал, написал посл­еднюю книгу, но приш­лось взяться за след­ующую»

Масштабный фестиваль, на котором свою продукцию представили около 130 издательств, уже в восьмой раз развернулся у стен кремля. Общение Александра Лапина с поклонниками его творчества проходило 3 июня на площадке Российского исторического общества. А поскольку и книги автора уже более десяти лет выходят в свет в издательстве «Вече», которое является лидером в выпуске исторической литературы, то разговор совершенно логично зашел о переломных моментах в судьбе нашего народа.

Как раз такой мы проживаем сегодня. И это заставляет автора эпопеи «Русский крест», а также романов «Святые грешники», «Крымский мост» и трилогии «Книга живых», недавно закончившего еще и книгу о Берии, снова браться за перо.

Началась новая эпоха

Сам Александр Лапин 14 мая отметил 70-летие. И признается, что еще три месяца назад думал: этот роман будет финальным.

- Мне уже восьмой десяток пошел. И я этим слегка горжусь. Потому что все итоги уже подведены. Я никому ничего не должен, ничем не обязан в этой жизни. И могу говорить то, что считаю нужным, - обратился автор к читателям. - «Русский крест» - наверное, основная книга. Но, как оказалось, не последняя. Сейчас я закончил роман под названием «Страсть и бомба Лаврентия Берии». Четыре года работал над ним, маялся, изучал тысячи документов. А вдохновила меня простая истина, которую не так давно понял. Историю двигают не святые, которые живут в кельях. Делают это очень земные люди. Зачастую даже негодяи. Лаврентий Палыч был весьма сложным человеком. Но как ни странно, он оставил нам одну очень важную вещь - атомную бомбу. Вот под ее защитой мы и живем уже больше 75 лет. И никто нас еще не стер в порошок. Я не говорю, что ему надо поставить памятник. Но такие люди, как Сталин, Берия, остались в народной памяти. И может быть, когда-то мы их оценим или переоценим. Поэтому и решил о нем написать.

Писатель делится: закончил книгу 1 мая, сдал в издательство и был очень доволен. Думал, теперь можно радоваться жизни в своем доме на берегу реки под Воронежем. Путешествовать с семьей. Но оказалось все не так просто.

- В феврале у нас началась новая эпоха, новая история России, мира, - констатирует он. - И я понял, что мой «Русский крест», который рассказывает о событиях чрезвычайной важности, еще не закончен. Вообще, распад империи, смена строя и приход новой религии одновременно происходят раз в две тысячи лет. То же самое было и у нас в 1991-м. Крах великой империи, которая управляла половиной мира, новое крещение Руси и смена общественной формации. Нам пришлось очень тяжело, мы потеряли море людей. Но как минимум выжили. А еще подняли страну и сделали все для того, чтобы Россия стала достаточно мощной и современной державой. Поэтому мне показалось, что наше поколение достойно того, чтобы остаться в памяти. Так и появилась многотомная эпопея.

Опять как на Куликовом поле

Но потом произошли события 2014 года - и Лапин написал «Крымский мост».

- Мне он страшно нравится, - не скрывает автор. - Потому что сделан мастерски, профессионально - это все отмечают. Настоящий роман, в котором есть все: любовная история, приключения (масоны, тамплиеры) и так далее. И можно было бы забыть о писательстве и дальше заниматься духовным совершенствованием, чему я посвятил много лет. Но тут началось все с начала - военная операция и события, которые стали менять всю нашу жизнь. После этого я понял, что надо написать продолжение «Крымского моста». И первое, что сделал - поехал на Куликово поле в Тульскую область. У меня родилась очень ясная ассоциация. Россия сегодня находится в том же самом положении, что и тогда - когда бросила вызов монголо-татарам. Мы еще недавно являлись полуколонией, сырьевым придатком Европы. Не знаю, чем закончится новый поворот, но мне стало страшно интересно.

Александр Лапин: «Думал, написал посл­еднюю книгу, но приш­лось взяться за след­ующую»

Этот интерес писателя к живой истории своего народа отметил и главный редактор издательства «Вече» Сергей Дмитриев:

- Поэты быстро откликаются на события. В прозе же все происходит намного дольше. Если вспомните, первые романы о советской эпохе появились в 1922 - 1923 годах. Шолохов вообще написал «Тихий Дон» к 1930-м. А вот Александр Алексеевич ощущает течение истории и успевает вложить это в свои произведения. Читаешь - и думаешь, то ли это исторический, то ли современный роман. События недавние, но они фактически судьбоносные. Еще мне очень нравится, что он ведет такую сагу: те же самые герои, но разные эпохи. А саму историю воспринимает как нечто живое, что требует отклика в писательском смысле.

Что же касается еще не опубликованного произведения о Берии, Сергей Николаевич уверен:

- Действительно, мы получили новый захватывающий роман. Как историк могу подтвердить, что наличие у нас атомной бомбы несколько раз спасало Россию. 1 марта 1946 года Сталин получил письмо из США: если вы не выведите войска из Ирана, то мы начинаем бомбардировку Ленинграда и Москвы. Это была не шутка. Верховный главнокомандующий собрал политбюро - и мы из Ирана ушли, хотя находились там с 1941-го. А почему? Потому что у нас не было ПВО, не было защиты ни Москвы, ни Ленинграда. И самое главное - у нас не было атомной бомбы. Вы знаете, американцы несколько раз хотели нас разбомбить, но Берия, его сподвижники смогли эту бомбу создать - и она нас защищает.

А если вернуться к новейшей истории, которая разворачивается на наших глазах, то ее осмысление Александр Лапин представит в романе «Копье Пересвета». Последней книге в серии «Русский крест». Или, может быть, последней. Как видим, когда именно поставить точку, порой решает даже не сам писатель.

Сергей Прохоров, Фото Арины Афанасьевой.