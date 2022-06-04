Центр образования №31 присоединился к проекту "Парта Героя"

4 июня, в центре образования №31 состоялась церемония передачи парты Героя. Фото: материалы пресс-служб

На мероприятии присутствовали Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева, депутат-единоросс, координатор партийного проекта «Новая школа» Дарья Герасимова, командир атомного подводного крейсера «Тула» 31-й Краснознаменной ордена Нахимова дивизии ракетных подводных лодок стратегического назначения Северного флота капитан 2 ранга Михаил Жежель, коллектив и учащиеся образовательного учреждения.

В школе установили парту с информацией о капитане Романе Стащенко, погибшем при выполнении воинского долга в 2014 году. Именно в этом образовательном учреждении учился военный офицер. В его честь назван центр образования.

Презентуя именной ученический стол, мэр подчеркнула, что в Туле работа по патриотическому воспитанию молодежи ведется по нескольким направлениям.

– Тула – город-герой. Практически каждый уголок, улица, здание хранят на себе отпечаток исторических событий. Во все временя туляки проявляли настоящий героизм, совершали подвиги во имя Родины. Мы дорожим своими традициями, помним и чтим историю и имена людей, которые вписали в нее немало доблестных страниц. Уверена, поступок офицера Стащенко – выпускника школы – послужит примером для тех, кто учится здесь сейчас, и кто будет получать знания в дальнейшем. Мотивацией проявлять свои таланты и способности в учебе, активность в общественной жизни, творчестве будет право сидеть за партой Героя, – отметила Ольга Слюсарева.

В своем обращении к школьникам Дарья Герасимова отметила, что образовательным учреждениям будут переданы 33 парты.

В обращении к школьникам Дарья Герасимова отметила, что образовательным учреждениям будут переданы 33 парты. Фото: материалы пресс-служб

– Героями не рождаются, ими становятся, проявляя мужество и самоотверженность, забывая о себе во имя Родины. Те, кого мы сегодня знаем как героев, в детстве были обычными детьми, сидели за партой, бегали с друзьями на школьном дворе на переменах или после уроков. О земляках, которые отдали жизнь за Отечество, за своих боевых товарищей, на кого нужно равняться рассказывает проект «Парта Героя». Помните их имена, гордитесь ими, совершайте хорошие поступки и знайте, что в жизни всегда есть место подвигу, – сказала Дарья Герасимова.

Торжественный момент мероприятия. Фото: материалы пресс-служб

Центр образования №31 присоединился к проекту "Парта Героя" Фото: материалы пресс-служб

СПРАВКА "КП"

Роман Петрович Стащенко родился 4 июня 1985 г. в Германской Демократической Республике, г. Потсдам в семье военнослужащего.

В 1996 году в результате очередного перевода отца по службе семья переехала в Тулу. Роман продолжил обучение в школе № 28 (ныне структурное подразделение центра образования № 31).

В 2003 году Роман поступил в Рязанский институт Воздушно-десантных войск в г. Рязань. По результатам экзаменов был зачислен в разведывательный взвод.

После окончания института был назначен командиром разведывательного взвода 106 гвардейской Воздушно-десантной дивизии в г. Туле. В дальнейшем был переведен в Управление «В» Центра специального назначения ФСБ России («Вымпел»).

За время службы в «Вымпеле» был отмечен благодарностями, медалями: «Медалью Суворова», «За возвращение Крыма», «За отличие в борьбе с терроризмом», «За ратную доблесть» и др.

22 октября 2014 года капитан Роман Стащенко в ходе выполнения оперативно-боевого мероприятия получил смертельное ранение. Ему было всего 29 лет.

Благодаря своим смелым и решительным действиям, Роман сдержал натиск противника, не позволил им совершить маневр и дал возможность товарищам по группе отойти. Противник не ожидал такого сопротивления от малочисленной группы спецназа и понес существенные потери, во многом благодаря усилиям Романа. Сам капитан Стащенко погиб от последствий тяжелого ранения.

Указом Президента РФ награжден орденом Мужества посмертно.