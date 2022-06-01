Глава Тулы Ольга Слюсарева поздравила тулячек с рождением детей Фото: материалы пресс-служб

В среду, 1 июня, Глава города Тулы Ольга Слюсарева посетила Тульский областной перинатальный центр.

– У нас сложилась добрая традиция – в День защиты детей навещать мам и поздравлять их с рождением детей. Я сама многодетная мама – у меня четверо сыновей. Но я помню первые минуты появления на свет каждого из них. Это незабываемые моменты, самое яркое событие в жизни. Уверена, такие же эмоции испытывают все женщины. И неважно, какой это ребенок в семье: первенец или последующие дети. Существует такая поговорка «Счастье нельзя купить». Я бы добавила: счастье можно родить! – подчеркнула мэр Тулы.

Ольга Слюсарева пожелала всем семьям терпения, любви и только приятных волнений, а малышам – расти крепкими и здоровыми. Кроме того, градоначальник вручила мамам цветы и подарки. К поздравлениям присоединилась заведующая послеродовым отделением Светлана Сметанкина.

Ольга Анатольевна также поблагодарила медицинских работников, которые помогают детям появиться на свет.

Ольга Анатольевна также поблагодарила медицинских работников, которые помогают детям появиться на свет Фото: материалы пресс-служб

– Спасибо вам за профессионализм, поддержку, чуткое и внимательное отношение. Ваш труд достоин глубокого уважения, – сказала она.

Напомним, новый корпус перинатального центра открылся 4 марта этого года. За три месяца в медучреждении родилось 1028 детей – 494 мальчика и 534 девочки, в том числе 13 двоен.