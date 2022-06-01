Губернатор Тульской области побывал в школьном лагере при центре образования №1 Фото: материалы пресс-служб

1 июня, в Международный день защиты детей, губернатор Алексей Дюмин посетил пришкольный лагерь «Родничок» в Центре образования №1 в Туле. Алексей Дюмин осмотрел игровые зоны и пообщался с ребятами, а также проверил работу системы безопасности и детально обсудил с сотрудником охраны порядок его действий в случае ЧС.

Губернатор отметил, что особое внимание при подготовке пришкольных лагерей и на весь период их работы должно уделяться комплексной безопасности детей, но и досуговая программа пришкольных лагерей должна быть максимально насыщенной и разнообразной: тут нужны и занятия по краеведению, и цифровая грамотность, и посещение музеев.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева уточнила, что в них отдохнут более 24 тысяч школьников. У каждого лагеря есть своя программа, но есть и ряд сквозных мероприятий, в которых будут задействованы все ребята. Так, во всех лагерях пройдут мероприятия, посвященные Дню России и 350-летию Петра I. Основной упор будет сделан на роль Петра I в истории родного края. Краеведческому направлению будет уделено особое внимание.

Впрограмме пришкольных лагерей – знакомство ребят с новой единой программой развития социальной активности для младших школьников «Содружество орлят России». Большое внимание будет уделено новым технологиям: «Урокам Цифры», мастер-классам от «Точек роста» и технопарков. В этом году впервые проходит акция «Разноцветные краски лета» – ребята смогут сделать и прислать свои фотографии с особо запомнившимися моментами отдыха. Победители получат сувениры.

Напомним, сегодня в большинстве школ Тульской области начали работать 370 пришкольных лагерей, на организацию которых из регионального бюджета выделили около 200 млн рублей.

Губернатор Тульской области побывал в школьном лагере при центре образования №1 Фото: материалы пресс-служб

Губернатор Тульской области побывал в школьном лагере при центре образования №1 Фото: материалы пресс-служб