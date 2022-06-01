Форум «ВзаимоДействие» - ищем работу вместе

Мероприятие состоялось по инициативе и при поддержке кадрового центра «Работа России». Форум представил новый формат взаимодействия между работодателем и соискателем.

Сразу на шести площадках прошли тематические сессии, посвященные профориентации молодежи, дизайну, специфике работы на государственной службе, телевидению, созданию собственного бизнеса, фрилансу, блогингу и многому другому. Для участников была организована и музыкальная программа, что придавало мероприятию непринужденную атмосферу. Формат встречи позволял соискателям не только узнать о вакансиях и пройти собеседования, но и поучаствовать в профориентационном тестировании.

– Наша задача – помочь наладить диалог между работодателями и потенциальными сотрудниками, – говорит директор ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области» Елена Субботина. – Привлечь молодежь на собеседование непросто: часто по телефону ребята соглашаются, но на очную встречу не приходят – боятся официальной атмосферы. Форум «ВзаимоДействие» станет альтернативой для «Ярмарки вакансий». В настоящее время рынок труда сильно преображается. Серьезные изменения происходят в экономике: наша задача - сохранить занятость в Тульской области. Необходимо добиться того, чтобы студенты, молодые люди не уезжали в другие регионы за высоким заработком, а оставались в родном регионе. Мы провели анкетирование и поняли, чего хотят молодые люди, на все их «хочу» здесь найдутся ответы.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов

Форум посетил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов:

– Несмотря на экономические изменения, ситуация на рынке труда региона стабильна: сейчас безработица самая низкая за последние десять лет. При этом количество вакансий в центре занятости превышает 28 тысяч – это инженеры, технологи, специалисты различных профилей, врачи, учителя, токари, слесари, водители и т. д. Обеспечение предприятий кадрами – наша основная задача, в работе форума принимают участие порядка 50 предприятий и организаций Тульской области. Среди участников как крупные предприятия, так и представители банков, клиник, гостиничного и ресторанного бизнеса. Мероприятие нацелено на то, чтобы молодежь, которая либо учится на четвертом-пятом курсе, либо заканчивает вуз, могла пообщаться с работодателями, посмотреть, какие есть вакансии, на что можно ориентироваться, и заранее определилась, куда пойти работать. В то же время и работодателям интересно в условиях нехватки квалифицированных кадров привлечь молодых специалистов. Хочу поблагодарить представителей компаний, принимающих участие в форуме. Надеюсь, что такой модернизированный вариант «Ярмарки вакансий» еще больше укрепит наши партнерские отношения, даст работодателю еще одну возможность очно пообщаться с соискателями и подобрать потенциальных работников, - подчеркнул Андрей Филиппов.

Форум действительно стал своеобразной точкой притяжения для молодежи: студенты вузов и колледжей с интересом изучали предлагаемые вакансии, общались с представителями предприятий, записывались на собеседование.

Анастасия Тарасова, представитель химического предприятия

Анастасия Тарасова, представитель химического предприятия:

– Форум «ВзаимоДействие» – инновационный инструмент для взаимодействия работодателя и соискателя. Нам, как работодателям, интересно и важно привлекать молодежь, поскольку это основа стабильного развития предприятия в будущем. Сегодня мы наблюдаем большой интерес к вакансиям, значит мероприятие необходимо проводить и в дальнейшем.

Один из участников форума, Дмитрий Федин

Дмитрий Федин:

- Формат мероприятия необычный и в то же время очень продуктивный: в свободной, неофициальной обстановке можно узнать, какие есть вакансии в Тульской области, побеседовать с представителями потенциальных работодателей, узнать все подробности об условиях труда и заработной плате. Работа должна приносить радость. Форум дает широкие возможности подобрать именно то, что в будущем будет по душе.