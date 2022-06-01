Как стать успешным? Пойти учиться в колледж!

Рассказывает директор ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» Лидия Васильевна Мишкина:

– Сегодня мы отовсюду слышим о цифровой трансформации, новой технологической революции и надвигающихся изменениях. На практике видим, как благодаря созданию высокотехнологичных производств и современных рабочих мест в нашем регионе меняется и сфера профессиональной деятельности рабочих, техников и технологов.

Директор ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» Лидия Васильевна Мишкина

Основными вызовами для образовательных учреждений среднего профессионального образования сегодня являются: ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание высокотехнологичных производств и современных рабочих мест; и на основе этих вызовов подготовка квалифицированных кадров для цифровой экономики и современного производства.

ТКСиОТ – признанный лидер в региональном профессиональном образовании, участник Национального реестра «Ведущие образовательные учреждения России», лауреат Национального конкурса «Лучшие колледжи Российской Федерации», многократный лауреат конкурса «100 лучших ССУЗов России», участник Книги рекордов России за участие в патриотическом проекте «Звезда Победы», победитель региональной премии «Тульский бренд – 2019» и «Тульский бренд – 2020».

Колледж сегодня активно участвует в достижении показателей федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» Национального проекта «Образование». Он является региональным координационным центром развития движения WorldSkills Russia в Тульской области. В структуре колледжа функционируют пять специализированных центров компетенций: по сухому строительству, отделочным строительным работам, сварочным технологиям, парикмахерскому искусству, технологиям моды. Ежегодно на учебно-производственной базе ТКСиОТ проводятся региональные чемпионаты профессионального мастерства. По итогам этих соревнований студенты колледжа имеют 24 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей.

В 2021 году педагогический коллектив колледжа включился в реализацию федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Национального проекта «Цифровая экономика». Преподаватели, мастера производственного обучения, методисты прошли повышение квалификации по внедрению цифровых технологий в преподавании профильных дисциплин .

В 2021-2022 учебном году в колледже открыто новое направление подготовки специалистов - «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем». По окончании обучения выпускникам будет присвоена квалификация специалиста по защите информации.

Образовательная деятельность в колледже имеет многие аспекты: высокий уровень профессиональной подготовки выпускников, грамотное построение учебного процесса, современное оснащение учебных производственных площадок и аудиторий, инновационные программы обучения, квалифицированный коллектив педагогов, интересная и насыщенная событиями студенческая жизнь.

Почему стоит пойти учиться в колледж и выбрать специальность, которая в будущем даст возможность добиться успеха? Об этом лучше всего скажут учащиеся ссуза.

Как стать успешным? Пойти учиться в колледж!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«У меня не было проблем с выбором учебного заведения, где бы я хотела обучаться. По совету знакомых я поступила в «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий». Сейчас шаг за шагом осваиваю профессию администратора гостиничного сервиса.

Специальность выбрана случайно, но большой интерес проявился во время освоения базовых знаний. Процесс обучения занимает три года, но за это время можно научиться многому, ведь колледж дает нам не только качественные знания и умения, но и предоставляет возможность продемонстрировать свои умения и навыки сначала в процессе учебной и производственной практики, а потом уже колледж может помочь нам с трудоустройством в гостинице. Именно там можно почувствовать, твоя ли это специальность, ощутить все плюсы и минусы своей работы».

«Если у человека есть желание достичь цели, добиться успеха и работать за достойную плату, то главное действительно этого захотеть, а не просто сидеть и ждать, пока все само придет, а идти к этой цели, преодолевая все преграды.

Я выбрал строительство. Как мне кажется, это единственно правильный выбор. Ведь города развиваются, население растет, естественно, всем надо где-то жить. Первый раз я посетил колледж на дне открытых дверей, где я понял, что это то, что мне нужно.

Первые учебные дни были удивительны, меня восхищало огромное количество познавательной информации (не только теоретическое владение знаний, но и практическое их применение), которую хотели донести до нас преподаватели. Особенно увлекательным являются предметы по специальности. В «ТКСиОТ» прекрасное техническое оснащение. Нас учат создавать электронные версии чертежей, непосредственно читать их; заниматься разработкой проекта. Возможность и способность созидать рождает чувство прекрасного. На практике нас учат штукатурить, зачищать и ошкуривать стены; наводить колер, красить кистью, то есть всему тому, что должен уметь хороший отделочник. Я очень надеюсь, что будущее в строительстве представит наше поколение, которое выучилось в нашем уже родном сердцу колледже».

«Я сразу знала, кем хочу стать, поэтому придя в колледж, выбрала специальность «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». Здесь целых три швейных мастерских, новое оборудование, все машинки производственные, а в других колледжах бытовые. У каждого студента полностью оборудованное рабочее место: машинки, утюги, гладильные доски, парогенераторы, инвентарь. У нас отличная практическая деятельность: мы шьем по готовым выкройкам, изготавливаем изделия с нуля. Подготовка идет масштабная, после колледжа есть все шансы продолжить обучение в вузе на дизайнера одежды. Специальность дает отличные перспективы в будущем, так как она более обширна, чем в других тульских колледжах. Здесь мы получаем сразу несколько навыков: портной, швея, закройщик и технолог».