Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: Бизнес - движущая сила экономики

Губернатор Алексей Дюмин наградил Петра Горшенина медалью «Трудовая доблесть»

На протяжении пяти дней на площадках центра «Мой бизнес», творческого индустриального кластера «Октава», Центра опережающей профессиональной подготовки и в муниципалитетах проходили конференции, круглые столы, мастер-классы, тренинги и семинары.

Своими силами

В первый день недели предпринимательства главной темой мероприятий стало импортозамещение. Сегодня оно актуально как никогда: на фоне внешних санкций и ухода зарубежных компаний у отечественных производителей, представителей малого и среднего бизнеса открываются новые возможности. Многие ниши освободились, а спрос на качественные товары и продукты только растет.

23 мая на базе центра «Мой бизнес» состоялся открытый диалог «Межрегиональное промышленное взаимодействие в новой экономической реальности». Представители региональных центров импортозамещения Липецкой, Тамбовской, Вологодской, Челябинской, Владимирской, Калининградской и Тульской областей поделились опытом выстраивания механизмов импортозамещения в регионах, позитивными практиками и планами, обсудили возможности межрегионального сотрудничества.

- Мы начинаем неделю предпринимательства с темы импортозамещения, которая актуальна в развитии промышленности и экономики. Круг вопросов, которые мы обсуждаем, касается внедрения новой продукции, выхода на новые рынки, формирования новых кооперационных цепочек и создания новых производств, – отметил директор Фонда развития промышленности Тульской области Дмитрий Пронин.

Директор фонда развития промышленности Тульской области Дмитрий Пронин.

Дмитрий Пронин напомнил, что в регионе на базе Фонда развития промышленности Тульской области с марта текущего года работает Центр импортозамещения. Его задача - поддержка работы предприятий обрабатывающей промышленности и АПК. Центр помогает производителям наладить логистические цепочки, найти аналоги материалов и сырья, новых поставщиков. Здесь ведут работу с перечнем запросов от региональных предприятий по импортозамещению оборудования, запчастей, продукции радиоэлектронной и химической промышленности.

В ходе диалога участники договорились о реализации совместных проектов, направленных на защиту национальных экономических интересов.

Коворкинг и не только

На следующий день неделя предпринимательства ознаменовалась бизнес-марафоном «Время молодых» и «Всероссийским уроком с предпринимателем». Ведущие тульские представители бизнеса рассказали, как они воплощали свои идеи в реальность. Для начинающих предпринимателей прошла бизнес-викторина, а в творческом индустриальном кластере «Октава» состоялось открытие коворкинга площадью 140 кв. м. Бизнес-пространство рассчитано на 18 рабочих мест. Здесь есть оборудованное место для кухни, «тихая» и «шумная» зоны, переговорная комната, созданы все условия для продуктивной работы.

- Развитию предпринимательства в регионе уделяется приоритетное значение. Открытие подобных пространств – один из механизмов для комфортного ведения малого бизнеса, - подчеркнул министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов.

Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов.

Заместитель министра труда и социальной защиты Анна Домченко отметила, что кластер «Октава» оборудован для всех категорий, в том числе для мам с детьми и маломобильных людей. Посетители коворкинга могут воспользоваться услугами помещения в рамках социального контракта на индивидуальную предпринимательскую деятельность.

Заместитель министра труда и социальной защиты Анна Домченко.

- «Октава» задумывалась как точка притяжения в городе - пространство для отдыха, обучения и творчества. А теперь здесь можно еще и работать! Уже 40 компаний подали заявки на места в коворкинге, мы с радостью их принимаем. Надеемся, что через несколько лет о технологиях и разработках резидентов кластера станет известно далеко за пределами Тульской области, - рассказал инвестор кластера Михаил Шелков.

«Женщина может все»

В условиях новой реальности растет запрос на участие представительниц прекрасного пола во всех сферах жизни: от цифровой экономики до международной кооперации. 25 мая в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также «Недели предпринимательства» в центре «Мой бизнес» состоялась конференция «Женщина может все». Успешные бизнес-вумен обсудили вопросы развития бизнеса и женское предпринимательство.

Участницы конференции «Женщина может всё»

Участниц конференции приветствовал региональный министр промышленности и торговли Вячеслав Романов. Он отметил, что женщинам важно дать дополнительную поддержку и стимул для того, чтобы они приходили в бизнес. А те, кто им уже занимается, - чувствовали себя комфортно и могли успешно реализовывать свои идеи.

- С каждым годом женщин-предпринимателей в Тульской области - как в малом бизнесе, так и среди самозанятых - становится больше. Для них разработана специальная линейка мер поддержки: льготные финансовые продукты от центра «Мой бизнес», широкий спектр образовательных программ, бесплатные консультации, - подчеркнул Вячеслав Романов.

Помощь на деле

26 мая в кластере «Октава» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства. К лучшим представителям малого и среднего бизнеса региона обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Это праздник энергичных, решительных, уверенных в себе людей. Готовых идти в ногу со временем, исходя из экономических реалий и тех вызовов, с которыми мы сейчас сталкиваемся, инвестировать в сегодняшний день, в будущее, в инновации. Воплощать в жизнь новые смелые идеи и проекты. В Тульской области предприниматели были и остаются движущей силой развития экономики.

Это действительно так: в Тульской области работает более 53 тыс. субъектов МСП, на их производствах создано более 214 тыс. рабочих мест. Еще порядка 27 тыс. туляков оформили себя в качестве самозанятых, чтобы работать легально и развиваться.

Как отметил губернатор, за последние два года экономика страны претерпела серьезные изменения. Из-за пандемии коронавируса были введены ограничения, которые не позволили бизнесу полноценно развиваться: на первый план вышла задача по сохранению жизни и здоровья людей. И в этот непростой период правительство Тульской области обеспечило максимальную системную поддержку наиболее пострадавших отраслей бизнеса: только за прошлый год предпринимателям было оказано более 13 тысяч услуг, а сумма региональной финансовой поддержки бизнеса превысила 1 млрд рублей.

- Сегодня наша страна проходит период новых испытаний: Россия подвергается беспрецедентному санкционному давлению. Валютные колебания, нарушения логистических цепочек, необходимость искать финансирование, новых партнеров и поставщиков – все это заставляет бизнес мобилизоваться. Спасибо вам за ответственный подход, за серьезную работу, самоотдачу и понимание принимаемых решений. В период испытаний это особенно важно, - отметил Алексей Дюмин.

После введения санкций для поддержки тульских бизнесменов по поручению губернатора в регионе принято два пакета антикризисных мер поддержки бизнеса. Для МСП они включают в себя отсрочку по региональным налогам; льготные кредиты на выплату заработной платы; поддержку аграриев и сельхозпереработчиков, промышленных предприятий; субсидии экспортерам, поддержку ярмарочной деятельности и др. В ближайшее время будет принят третий пакет мер поддержки региональной экономики.

В финале мероприятия глава региона вручил представителям МСП региональные награды: медали «Трудовая доблесть» и Благодарности губернатора.

Новые точки роста

После церемонии лауреаты поделились с нами своими впечатлениями:

Игорь Золотов, директор типографии:

- Внедрять новые идеи и перестраивать бизнес нам пришлось сначала из-за пандемии, а теперь из-за санкций. Производству срочно понадобились новые поставщики ряда составляющих нашей конечной продукции: раньше их завозили из Финляндии, теперь налаживается партнерство с Беларусью и Китаем. И мы смогли обеспечить свое производство, которое за это время не только не снизило обороты, а выросло в объемах.

Сегодняшняя награда приятна, но вдвойне радует, что власть предоставляет предпринимателям меры поддержки. Например, мы получили возможность оформить льготный кредит под низкий процент. Ждем субсидию на компенсацию на основные производственные фонды. Такие мероприятия, как неделя предпринимательства, полезны: здесь молодые бизнесмены проходят обучение, общаются с опытными бизнес-тренерами, со старшими коллегами. Новые встречи, контакты – это всегда полезно.

Директор типографии Игорь Золотов.

Петр Горшенин, генеральный директор строительного предприятия:

- От нашей продукции зависит строительство детских садов, образовательных учреждений, других важных социальных объектов. Сейчас наше производственное движение идет по горизонтали: нет резких всплесков подъема, но и нет резких падений. Предприятие стабильно, но мы планируем развиваться дальше, уверен, что у нас все получится. Пользуемся мерами поддержки со стороны руководства региона: в частности, брали льготные кредиты на выплату заработной платы. Такое совместное и конструктивное взаимодействие власти и бизнеса будет способствовать развитию региона.

Последний день недели предпринимательства был посвящен тульским производителям, региональным брендам и знаку качества «Сделано в Тульской области». Для производителей прошел обучающий интенсив «Идеальная упаковка», представители федеральных компаний рассказали, как повысить качество и экологичность упаковки, визуальную презентабельность продукта.

В целом, неделя предпринимательства показала, что в условиях жестких санкций тульский бизнес способен не только удержаться на плаву, но и находить новые точки роста.