Николай Воробьев: «Единая Россия» окажет поддержку конкурсу детских оздоровительных лагерей «Лето.Лагерь.Like»

1 июня на территории региона стартует Второй Всероссийский Многожанровый конкурс «Лето.Лагерь.Like» среди детских оздоровительных лагерей.

В Международный день защиты детей, 1 июня на территории региона стартует Второй Всероссийский Многожанровый конкурс «Лето.Лагерь.Like» среди детских оздоровительных лагерей. Его организатором выступает НОФП «Детская Республика «Поленово» при поддержке Комитета Тульской области по развитию туризма, Московской Федерации профсоюзов, Министерства молодежной политики Тульской области и регионального отделения партии «Единая Россия».

Как заявляют организаторы, целью конкурса является активизация потенциала и развитие творческих способностей и профессиональных навыков среди подрастающего поколения, выявление талантливых детей и предоставление им возможностей для самовыражения в каникулярный период. Принимая участие в конкурсе, воспитанники лагерей имеют уникальную возможность представить на суд компетентного, звездного жюри свои работы, получить не только удовольствие от творческого процесса, но и денежные призы и подарки.

Конкурс проводится в нескольких номинациях: видеоролики, авторская поэзия, фотоконкурс, мультипликация, вокал, проза и рисунок.

В состав жюри конкурса входят известные деятели культуры и искусств, профессиональные режиссеры, писатели, сценаристы, фотографы. Среди них, например: Алла Сурикова – народная артистка РФ, режиссер, продюсер, сценарист, Александр Шаганов – российский поэт-песенник, Екатерина Рождественская – российский фотограф, журналист, художник-модельер, фотохудожник, Олег Комаров – российский актер кино и телевидения, Юрий Рост – советский и российский фотограф и журналист, писатель, актёр, телеведущий, Владимир Вишневский – российский поэт, киноактер, Виктор Салтыков - певец, музыкант, гитарист, участник групп «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб», Мариам Мерабова – певица, автор песен, композитор, актриса, телеведущая, участница шоу «Голос» и «Три аккорда».

Прием заявок осуществляется с 1 июня по 1 ноября 2022 года на сайте «Детской республики «Поленово» по ссылке https://drpolenovo.ru/konkurs.html.

Победители конкурса будут награждены денежными призами на торжественной очной церемонии вручения Ежегодной Премии «ДРП – Like 2022», которая состоится 18 февраля 2023 года в КЦ «Вдохновение» (г. Москва).

- На федеральном и региональном уровнях «Единая Россия» активно включается в организацию и качественное проведение летней оздоровительной кампании, – говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – В масштабах страны партия проведет мониторинг лучших практик организации семейного летнего отдыха в регионах. В том числе, эта работа будет направлена и на отдых детей эвакуированных жителей Донбасса и Украины. Кроме этого, «Единая Россия» выступила за разработку программы реконструкции детских оздоровительных лагерей со сроком реализации в течение пяти лет. Областная партийная организация поддержит проведении конкурса, проводимого «Детской Республикой «Поленово», а также совместно с волонтерским центром организует в летний период развлекательные, спортивные мероприятия для ребят.

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