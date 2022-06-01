УК «Жилхоз» - опыт и надежность

Дом на ул. Октябрьская, №49/24 находится под управлением УК «Жилхоз». Фото: Алексей ФОКИН

Мы беседуем с генеральным директором компании Геннадием Ковальковым.

- Геннадий Александрович, поздравляем с юбилейным для «Жилхоза» годом! Мало кто из тульских коммунальных организаций может похвастаться таким опытом…

- Спасибо! Да, действительно мы входим в число старейших тульских компаний, работающих в ЖКХ. История началась в далеком 1977 году, когда было образовано ОАО «Жилхоз» Советского района г. Тулы, которое обслуживало многоквартирные дома. Наш сегодняшний коллектив сложился в 90-е годы прошлого века, то есть за плечами у сотрудников не одно десятилетие работы. В сфере ЖКХ без высококлассных специалистов одного дня не продержаться, в зоне нашей ответственности самое ценное – люди и их ежедневный комфорт!

На данный момент УК «Жилхоз» - не просто управляющая организация, а крупная многоуровневая система. Мы предлагаем полный спектр услуг по профессиональному управлению и техническому обслуживанию жилищного фонда. Компания располагает техническим и кадровым потенциалом для самостоятельного выполнения функции подрядчика при осуществлении общестроительных, инженерных, электромонтажных, строительных, изоляционных, штукатурных, малярных, санитарно-технических работ. Выдерживать конкуренцию помогает инновационный подход к работе, стремление к развитию. К каждому дому подходим индивидуально.

Региональную народную премию «Тульский бренд» в 2021 году УК «Жилхоз» получил в третий раз.

- На что сейчас делаете основной акцент в работе?

- Уже готовимся к новому отопительному сезону, предыдущий отработали спокойно и без сбоев.

Весной главный упор делали на тщательной уборке дворов, детских площадок. Проводили субботники, в этом нам активно помогали жители. Летом будем ремонтировать кровли, облагораживать входные группы подъездов, ставить пластиковые окна, продолжим создавать комфортные условия во дворах, заниматься озеленением.

- Под управлением «Жилхоза» находится 67 домов. Это немало!

- Система работы четко выстроена, она показывает свою эффективность ежедневно. Поэтому наша цель – дальнейшее расширение. Мы хотим быть полезными еще большему числу жителей города. Потенциал для роста у компании есть, будем идти вперед, прирастать по качеству предоставляемых услуг и по количеству обслуживаемых домов.

Мы ведем совместную работу с собственниками, учитываем их инициативы, постоянно находимся с ними на связи. Не боимся «расставаться» с домами, где жители не хотят принимать хотя бы минимальное участие в управлении домом. Когда у людей нет понимания и желания работать в команде, то нет и результата.

Двор на Красноармейском проспекте, 16 - жителям здесь уютно и комфортно! Фото: Алексей ФОКИН

- Главная задача юбилейного года?

- Работать еще эффективнее и оперативнее! Всегда есть моменты, которые можно усовершенствовать и доработать.

Хотим, чтобы люди, для которых мы трудимся, про нас говорили только хорошее. Добрая репутация - результат тщательной ежедневной работы. Хочу сказать спасибо нашим старшим по домам, небезразличным жителям. Именно благодаря вашей активной позиции происходят кардинальные перемены к лучшему. Одна УК горы не свернет, последнее слово всегда остается за собственниками жилья.

УК «Жилхоз» Советского района Тулы:

Тула, ул. Гоголевская, дом 53-а, тел.: (4872) 56-51-12, 56-47-33.

uk-gilhoz.ru