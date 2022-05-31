Депутаты Тульской гордумы внесли изменения в Правила благоустройства и увековечили память земляков

В Туле состоялось 36-е очередное заседание Тульской городской Думы.

Заседание началось с награждений: мэр Ольга Слюсарева вручила сертификаты на получение денежного вознаграждения лауреатам премии Главы муниципального образования город Тула.

Мэр Ольга Слюсарева вручила сертификаты на получение денежного вознаграждения лауреатам премии Главы МО город Тула.

За вклад в развитие культуры и искусства премии «Признание» удостоен народный самодеятельный коллектив «Фольклорный ансамбль «Карусель» (руководитель Светлана Сухарева). Премия в области литературы и краеведения «Истоки» вручена Валерию Ксенофонтову. За творческие достижения в области литературы премия «Успех» присуждена ученице лицея № 2 имени Б.А. Слободскова Виктории Шаталовой.

В Туле установят доску Рубену Михайлянцу

В числе рассмотренных вопросов – решение об установке мемориальной доски погибшему в ходе спецоперации заместителю командира взвода – командиру боевой машины парашютно-десантного батальона Рубену Рантиковичу Михайлянцу.

С соответствующим ходатайством в комиссию по историческому наследию и городской топонимии обратилось муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 42». Табличку установят на здании школы по адресу: г. Тула, ул. Шевченко, д. 21.

Памятную табличку установят на здании школы по адресу: Тула, ул. Шевченко, 21.

– Депутаты единогласно поддержали решение об установке мемориальной доски участнику спецоперации Рубену Рантиковичу Михайлянцу. Такие герои, как Рубен, достойны того, чтобы мы помнили об их мужестве и отваге. Ценой жизни он выполнил свой воинский долг до конца, как настоящий сын своего Отечества, как человек, выбравший профессию защищать Родину. Мы не должны забывать об этом. Мы знаем, что представители самых разных национальностей несут службу на Украине, защищают жителей Донбасса и России. Наши военнослужащие рискуют собственной жизнью ради спасения боевых товарищей и ради будущего нашей страны, - отметила Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

Улица имени героя

В ходе очередного заседания депутаты единогласно одобрили инициативу о присвоении элементу улично-дорожной сети в деревне Ямны имени Алексея Алешко. Офицер-разведчик героически погиб при исполнении служебного долга во время специальной военной операции на Украине. Указом Президента РФ посмертно награжден орденом Мужества.

– Мы должны сохранять память о наших военнослужащих, с честью исполнивших свой воинский и гражданский долг, - отметила заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева. - Жители Тулы гордятся своими земляками, продолжателями ратных традиций наших дедов и прадедов, освободивших мир от фашизма в годы Великой Отечественной войны.

Детским площадкам – безопасность

В ходе заседания народные избранники поддержали вопрос о внесении изменений в Правила благоустройства территории МО г. Тула, касающихся обслуживания детских игровых площадок. Предлагаемые поправки регламентируются Решением Совета Евразийской Экономической комиссии. Кроме того, ряд изменений носит технический характер. В период с 1 апреля по 4 мая 2022 года в областной столице были проведены общественные обсуждения по данному вопросу.

На заседании рассмотрен вопрос о внесении изменений в Правила благоустройства территории МО г. Тула.

– Изменения в Правила благоустройства направлены на обеспечение безопасности детей на игровых и спортивных площадках, – прокомментировала заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева. – В соответствии с регламентом четко определяется, какое оборудование и покрытие должно быть использовано, как проводится его монтаж и дальнейшая эксплуатация. Обозначены материалы, используемые при производстве оборудования, указано, как должны быть сконструированы элементы и т. д. Информация о характеристиках и безопасной эксплуатации оборудования должна быть отражена в паспорте объекта.

О деятельности контрольно-счетной палаты

Депутаты обсудили блок вопросов, внесенных контрольно-счетной палатой муниципального образования город Тула.

Было одобрено внесение изменений в Положение «О контрольной комиссии муниципального образования город Тула», в решение «Об утверждении структуры контрольной комиссии муниципального образования город Тула», «О штатной численности контрольной комиссии муниципального образования город Тула».

Необходимость внесения технических правок вызвана тем, что в апреле этого года в Устав МО город Тула были внесены поправки по изменению названия контрольно-счетного органа «контрольная комиссия муниципального образования город Тула» на «контрольно-счетная палата муниципального образования город Тула».

– В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов, определяющих правовое положение, порядок создания и деятельности, структуру и штатную численность органа, депутаты поддержали внесение изменений в положение о контрольной комиссии и отдельные решения Думы, – прокомментировал заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов. – Контрольно-счетная палата продолжит выполнять функции, которые на нее возложены: контролировать исполнение бюджета, осуществлять экспертизу проектов финансового документа, следить за эффективностью использования бюджетных средств и другое.