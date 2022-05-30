Тулячку, истязавшую племянника-подростка, осудили на 9,5 лет лишения свободы

41-летняя жительница Тулы была признана виновной в нарушении сразу четырех статей УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выраженное в неизгладимом обезображивании лица; истязание несовершеннолетнего; незаконное лишение свободы несовершеннолетнего; ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это соединено с жестоким обращением.

В суде установлено, что с июля 2019 года по апрель 2021 года женщина была опекуном несовершеннолетних племянников 6 и 16 лет, при этом применяла в отношении старшего ребенка пытки, незаконно лишала его свободы, запирая в санузле и кладовке квартиры, причинила детям тяжкий вред здоровью, который впоследствии выразился в неизгладимом обезображивании лица у одного из мальчиков.

Суд приговорил женщину к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.