«Единая Россия» помогла в организации праздника для юных пациентов детских поликлиник

Акция «Умка собирает друзей» прошла в преддверии Международного дня защиты детей. Фото: материалы пресс-служб

В понедельник, 30 мая, в преддверии Международного дня защиты детей активисты волонтерского центра «Единой России» совместно с Министерством здравоохранения Тульской области и руководством ГУЗ «Детская городская клиническая больница» Тулы провели акцию «Умка собирает друзей» для юных пациентов медицинского учреждения. Мероприятия прошли в поликлинике №1 на улице Оборонной и в поликлинике №3 на улице Марата.

- «Единая Россия» является нашим социальным партнером, в феврале нам помогли в оснащении прививочных кабинетов для проведения антиковидной вакцинации, – рассказал и. о. главного врача ГУЗ «ДГКБ г.Тулы» Владимир Бурмыкин. – И вот сегодня мы вместе радуем наших маленьких пациентов сюрпризами, дарим хорошее настроение, что очень важно при посещении медицинского учреждения и вообще для здоровья. Благодарим партию «Единая Россия» за то, что в преддверии Дня защиты детей она нам помогла провести такой праздник. Такое маленькое импровизированное представление помогает детям больше доверять медицинским работникам и идти на прием с большей охотой. Таких мероприятий надо делать больше. Для нашей поликлиники это первый опыт, это нововведение в нашем учреждении. Надеемся, что при поддержке партии их будет больше».

В рамках акции на входе в поликлинику добровольцы «Единой России» встречали юных пациентов и их родителей в ростовых куклах - большие добродушные белые медведи раздавали сладости. Музыка из любимых мультфильмов делала атмосферу детского праздника еще более радостной и яркой.

На входе в поликлинику добровольцы «Единой России» встречали юных пациентов и их родителей в ростовых куклах. Фото: материалы пресс-служб

- «Единая Россия» традиционно организует добрые, позитивные мероприятия в честь Международного дня защиты детей, стараемся подарить радость, отличное настроение, разнообразить досуг ребят, – говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Дети – наше будущее, и забота об их образовании, физическом и духовном воспитании, развитии – важнейший партийный приоритет. В период летних каникул будем проводить акции для отдыхающих в оздоровительных лагерях, для детей, находящихся в пунктах временного размещения жителей ЛДНР, для наших подопечных из общественных организаций многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Пусть у каждого ребенка будет счастливое детство и отличный летний отдых!».

Отметим, что в поликлинике № 3 на ул. Оборонной наблюдаются дети из Центрального района, всего порядка 15,5 тысяч человек. В поликлинике №1 на ул. Марата - около 26 тысяч. Всего детская городская клиническая больница обслуживает более 42 тысяч детей.