Двойная сплошная на Советской в Туле: станет ли автомобилистам лучше?

Именно отсюда, от от Пролетарского моста, начинается двойная сплошная по улице Советской. Фото: Игорь КОПЫТОВ

С утра понедельника, 30 мая, в центре Тулы нанесли новую дорожную разметку 1.3 «Двойная сплошная» по всей длине улицы Советской, между трамвайными путями.

Данная мера по информации городской администрации организована в целях повышения пропускной способности улицы и нацелена также на снижение авайноопасных ситуаций.

Разрывы в «двойной сплошной» предусмотрены на перекрестках со светофорным регулированием и мест, где разрешен поворот налево. Таким образом, теперь однозначно запрещено поворачивать на Советскую налево при движении вниз по улице Жуковского, поворот с Советской при движении в сторону центра на улицу Пирогова. Невозможно также уходить с Советской налево на Сойфера напротив культурного пространства «Искра». Двойная сплошная перекрывает и возможность свернуть на Революции. Хотя, в последнем случае из-за напряженного транспортного потока, если кто так и ездил, то лишь в ночное время.

А вот поворот на улицу Демонстрации в районе площади Восстания у ТЦ «Утюг» разрешен. Равно как и поворот на Союзную при движении к центру.

Ну а для большей наглядности — наш фоторепортаж с новенькой разметкой.

Повернуть на Пирогова с Соетской теперь можно только при движении из центра. Фото: Игорь КОПЫТОВ

На Пионерскую теперь тоже не свернуть при движении в центр. Фото: Игорь КОПЫТОВ

С Жуковского теперь тоже не выскочишь налево. Фото: Игорь КОПЫТОВ

А вот уйти налево на Демонстрации возможно, как и раньше. Здесь двойная сплошная в одном направлении становится прерывистой. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Разрыв в разметке предусмотрен для поврота налево при движении в центр на улицу Союзную. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Улицу Сойфера тоже разрезали двойной сплошной. Фото: Игорь КОПЫТОВ