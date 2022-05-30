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Общество30 мая 2022 9:50

Двойная сплошная на Советской в Туле: станет ли автомобилистам лучше?

Тульские водители в соцсетях активно обсуждают нововведение и практически все единодушны во мнении: движение по улице усложнится. Что ж, время покажет...
Игорь КОПЫТОВ
Именно отсюда, от от Пролетарского моста, начинается двойная сплошная по улице Советской.

Именно отсюда, от от Пролетарского моста, начинается двойная сплошная по улице Советской.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

С утра понедельника, 30 мая, в центре Тулы нанесли новую дорожную разметку 1.3 «Двойная сплошная» по всей длине улицы Советской, между трамвайными путями.

Данная мера по информации городской администрации организована в целях повышения пропускной способности улицы и нацелена также на снижение авайноопасных ситуаций.

Разрывы в «двойной сплошной» предусмотрены на перекрестках со светофорным регулированием и мест, где разрешен поворот налево. Таким образом, теперь однозначно запрещено поворачивать на Советскую налево при движении вниз по улице Жуковского, поворот с Советской при движении в сторону центра на улицу Пирогова. Невозможно также уходить с Советской налево на Сойфера напротив культурного пространства «Искра». Двойная сплошная перекрывает и возможность свернуть на Революции. Хотя, в последнем случае из-за напряженного транспортного потока, если кто так и ездил, то лишь в ночное время.

А вот поворот на улицу Демонстрации в районе площади Восстания у ТЦ «Утюг» разрешен. Равно как и поворот на Союзную при движении к центру.

Ну а для большей наглядности — наш фоторепортаж с новенькой разметкой.

Повернуть на Пирогова с Соетской теперь можно только при движении из центра.

Повернуть на Пирогова с Соетской теперь можно только при движении из центра.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

На Пионерскую теперь тоже не свернуть при движении в центр.

На Пионерскую теперь тоже не свернуть при движении в центр.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

С Жуковского теперь тоже не выскочишь налево.

С Жуковского теперь тоже не выскочишь налево.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

А вот уйти налево на Демонстрации возможно, как и раньше. Здесь двойная сплошная в одном направлении становится прерывистой.

А вот уйти налево на Демонстрации возможно, как и раньше. Здесь двойная сплошная в одном направлении становится прерывистой.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Разрыв в разметке предусмотрен для поврота налево при движении в центр на улицу Союзную.

Разрыв в разметке предусмотрен для поврота налево при движении в центр на улицу Союзную.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Улицу Сойфера тоже разрезали двойной сплошной.

Улицу Сойфера тоже разрезали двойной сплошной.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

А здесь, двоная сплошная заканчивается.

А здесь, двоная сплошная заканчивается.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

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