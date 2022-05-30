Двойная сплошная на Советской в Туле: станет ли автомобилистам лучше?

Именно отсюда, от от Пролетарского моста, начинается двойная сплошная по улице Советской.
Фото: Игорь КОПЫТОВ
С утра понедельника, 30 мая, в центре Тулы нанесли новую дорожную разметку 1.3 «Двойная сплошная» по всей длине улицы Советской, между трамвайными путями.
Данная мера по информации городской администрации организована в целях повышения пропускной способности улицы и нацелена также на снижение авайноопасных ситуаций.
Разрывы в «двойной сплошной» предусмотрены на перекрестках со светофорным регулированием и мест, где разрешен поворот налево. Таким образом, теперь однозначно запрещено поворачивать на Советскую налево при движении вниз по улице Жуковского, поворот с Советской при движении в сторону центра на улицу Пирогова. Невозможно также уходить с Советской налево на Сойфера напротив культурного пространства «Искра». Двойная сплошная перекрывает и возможность свернуть на Революции. Хотя, в последнем случае из-за напряженного транспортного потока, если кто так и ездил, то лишь в ночное время.
А вот поворот на улицу Демонстрации в районе площади Восстания у ТЦ «Утюг» разрешен. Равно как и поворот на Союзную при движении к центру.
Ну а для большей наглядности — наш фоторепортаж с новенькой разметкой.
Повернуть на Пирогова с Соетской теперь можно только при движении из центра.
Фото: Игорь КОПЫТОВ
На Пионерскую теперь тоже не свернуть при движении в центр.
Фото: Игорь КОПЫТОВ
С Жуковского теперь тоже не выскочишь налево.
Фото: Игорь КОПЫТОВ
А вот уйти налево на Демонстрации возможно, как и раньше. Здесь двойная сплошная в одном направлении становится прерывистой.
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Разрыв в разметке предусмотрен для поврота налево при движении в центр на улицу Союзную.
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Улицу Сойфера тоже разрезали двойной сплошной.
Фото: Игорь КОПЫТОВ
А здесь, двоная сплошная заканчивается.
Фото: Игорь КОПЫТОВ