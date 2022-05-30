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Здоровье30 мая 2022 9:14

В Тульской области за сутки выявлено 54 новых случая коронавируса

1 человек скончался от осложнений этой болезни, 4 человека были госпитализированы
Источник:kp.ru
В Тульской области за сутки выявлено 54 новых случая коронавируса

В Тульской области за сутки выявлено 54 новых случая коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 30 мая, 11:10, за сутки в Тульской области выявили 54 новых случая коронавируса. 4 человека были госпитализированы. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 156 738 случаев заболевания.

150 человек выздоровели от ковида за сутки, а всего успешно переболели этой инфекцией 150 384 человека.

Также за эти сутки 1 человек скончался от осложнений коронавируса, а всего по этой причине в Тульской области зафиксировано 5 200 смертей.

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