В Тульской области за сутки выявлено 54 новых случая коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 30 мая, 11:10, за сутки в Тульской области выявили 54 новых случая коронавируса. 4 человека были госпитализированы. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 156 738 случаев заболевания.

150 человек выздоровели от ковида за сутки, а всего успешно переболели этой инфекцией 150 384 человека.

Также за эти сутки 1 человек скончался от осложнений коронавируса, а всего по этой причине в Тульской области зафиксировано 5 200 смертей.