Экстремист из Новомосковска Тульской области, называвший себя сверхчеловеком и богом, отправится в колонию

Экстремист из Новомосковска Тульской области, называвший себя сверчеловком и богом, отправится в колонию Фото: соцсети

В декабре прошлого года 31-летний житель Новомосковского района отправился на скамью подсудимых за призывы к насилию в Сети. Как установило следствие, на своем канале на видеохостинге мужчина неоднократно призывал к насилию в отношении лиц неславянских национальностей, а также нескольких социальных групп. В своих воззваниях он называл себя «сверхчелокеком, Богом, царем и императором».

По данному факту правоохранителями было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ. А теперь приговором Новомосковского районного суда молодой экстремист был приговорен к 1,5 годам в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по администрированию сайтов на 2 года.

Кстати, на данный момент новомосковец уже имел судимость за умышленное легкое причинение вреда здоровью.