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Происшествия1 марта 2022 13:34

В Туле продолжаются ложные звонки о минировании: эвакуировали ОЕИРЦ и одну из школ

Следом за медколледжем и ТулГУ тревогу поднимают и в других учреждениях
Игорь КОПЫТОВ
В Туле продолжаются ложные звонки о минировании: эвакуировали ОЕИРЦ и одну из школ

В Туле продолжаются ложные звонки о минировании: эвакуировали ОЕИРЦ и одну из школ

Фото: Алексей ФОКИН

1 марта в Туле эвакуировали здание Областного единого информационно-расчетного центра на улице Льва Толстого. Сотрудников и посетителей учреждения попросили выйти на улицу. На место подъехали спасатели и скорая помощь. Вызов оказался ложным.

Также в соцсетях сообщают об эвакуировали из школы № 25 на улице Калинина. Из учебного учреждения вывели детей, при этом им не разрешили забрать с собой личные вещи. На месте происшествия работали сотрудники полиции и спасатели.

Серия подобных сообщений зафиксирована во многих городах России.

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