В Туле продолжаются ложные звонки о минировании: эвакуировали ОЕИРЦ и одну из школ Фото: Алексей ФОКИН

1 марта в Туле эвакуировали здание Областного единого информационно-расчетного центра на улице Льва Толстого. Сотрудников и посетителей учреждения попросили выйти на улицу. На место подъехали спасатели и скорая помощь. Вызов оказался ложным.

Также в соцсетях сообщают об эвакуировали из школы № 25 на улице Калинина. Из учебного учреждения вывели детей, при этом им не разрешили забрать с собой личные вещи. На месте происшествия работали сотрудники полиции и спасатели.

Серия подобных сообщений зафиксирована во многих городах России.