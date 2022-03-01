В Туле в течение четырех дней снимали несколько эпизодов для сериала «ЗАТО» Фото: соцсети

В Туле несколько дней работали киношники. Вначале одна из сцен снималась на Красноармейском проспекте — тут потребовалась широкая и просторная проезжая часть, для чего в ночное время на одном из участков было перекрыто движение транспорта. Потом съемки переместились на улицу Плеханова в пролетарский округ.

Специально для съемок на улице смонтировали новое освещение и убрали практически весь снег. А местной ребятне довелось поучаствовать в массовке.

Сериал «ЗАТО» — это четвертый российский проект, выход которого планируется на Netflix. Режиссерами выступают Дарья Жук и Станислав Либин. Сценарий был написан Михаилом Шприцом, который известен, как один из авторов сериала «Оптимисты», а также создателем аниме «Первый отряд». Главные роли исполнят Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Иван Мулин, Полина Кутепова, Илья Исаев, Виктория Толстоганова, Илья Маланин и Екатерина Агеева.

Действие сериала происходит в 1990-е годы. Создатели сериала попытались рассказать историю о людях, которые не могут приспособиться к стремительным изменениям в обществе и всеми силами пытаются не потерять себя в ситуации, где никто больше ни во что не верит. Главные герои — журналистка Кристина и милиционер Дашкин — пытаются выяснить подробности таинственного исчезновения ребенка в закрытом городе Лобачевск-4, где за раскрытие секретной информации можно поплатиться жизнью. Название картины и переводится как «Закрытое административно-территориальное образование». Так раньше называли ряд городов, в которых располагались секретные учреждения.

Netflix планирует выпустить сериал по всему миру. Дата премьеры пока неизвестна.