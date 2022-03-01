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Общество1 марта 2022 9:15

Молодой туляк задержан на границе Украины и России

Он обвиняется в экстремизме
Игорь КОПЫТОВ
Молодой туляк задержан на границе Украины и России

Молодой туляк задержан на границе Украины и России

Фото: соцсети

В Белгородской области силовики задержали 18-летнего жителя Тулы при попытке пересечь российско-украинскую границу.

Молодой человек планировал выехать на Украину для участия в националистическом движении и военных действиях. По словам задержанного, в Белгороде контактное лицо должно было помочь ему попасть на территорию соседнего государства за 1000 долларов.

В телефоне туляка обнаружили каналы связи с запрещенной в РФ организацией, а также фото и видео с детской порнографией.

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