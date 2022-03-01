Молодой туляк задержан на границе Украины и России Фото: соцсети

В Белгородской области силовики задержали 18-летнего жителя Тулы при попытке пересечь российско-украинскую границу.

Молодой человек планировал выехать на Украину для участия в националистическом движении и военных действиях. По словам задержанного, в Белгороде контактное лицо должно было помочь ему попасть на территорию соседнего государства за 1000 долларов.

В телефоне туляка обнаружили каналы связи с запрещенной в РФ организацией, а также фото и видео с детской порнографией.