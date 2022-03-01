В Тульской области квадрокоптером пытались передать запрещенную «посылку» в исправительную колонию Фото: материалы пресс-служб

Низколетящий квадрокоптер был вовремя замечен сотрудниками отдела охраны вблизи основного ограждения. Дежурной группой ИК-7 приблизительно в сорока метрах от основного ограждения в кроне деревьев на высоте 7-8 метров сотрудниками дежурной группы был обнаружен квадрокоптер, к которому веревкой был привязан полимерный пакет.

Неподалеку оказался и неизвестный мужчина с признаками наркотического опьянения, который при приближении сотрудников попытался скрыться, однако был задержан. Личность его оперативно утсановили - им оказался неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков, кражу и разбой, ранее отбывавший наказание в данной колонии 36-летний житель Московской области.

На дороге рядом был припаркован автомобиль, в котором были обнаружены и изъяты еще два свертка, обмотанные белой пленкой. После вскрытия во всех трех свертках были обнаружены средства мобильной связи и крупные партии запрещенных веществ. В общей сложности - 6 мобильных телефонов, 26 сим-карт различных мобильных операторов, 10 наушников для телефона, 4 зарядных устройства, 9 USB-проводов, 11 свертков с растительным веществом зеленого цвета, 7 пластин с медицинским препаратом «Лирика», 25 таблеток медицинского препарата «Трамал-3», два запаянных шприца с зеленым порошкообразным веществом, 1 пакет с темно-коричневым веществом, 1 сверток с коричневым порошкообразным веществом.