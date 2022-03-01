В Тульской области решено сократить коечный фонд для заболевших коронавирусом Фото: Алексей ФОКИН

Снижение заболеваемости коронавирусом стабильно и очевидно. На прошлой неделе зарегистрирован 5921 случай заболеваний коронавирусом, что на 57% ниже уровня предыдущей. Штамм «омикрон» составляет более 80%.

Также уменьшается и число заболевших ОРВИ.

В настоящее время в стационарных отделениях медицинских учреждений в Тульской области находятся 1293 человека, в тяжелом состоянии - 10,4% пациентов. В среднем госпитализируют 110 человек в неделю. Занято 68% от всего ковидного коечного фонда и идет процесс дальнейшего высвобождения.