В Тульской области частично приостановили учебный процесс в трех детских садах Фото: Игорь КОПЫТОВ

Из-за высокого уровня заболеванемости детей ОРВИ временно закрылись 3 группы в детских садах Воловского, Кимовского и Щекинского районов. Кроме того, приостановлен учебный процесс в одном классе одной из тульских школ.

В целом, за минувшую неделю, с 21 по 27 февраля, в Тульской области зарегистрировали 9240 новых случаев гриппа и ОРВИ. Это на 3,5% ниже эпидпорога и ниже показателей предыдущей недели на 34%.

Гораздо хуже обстоят дела в областной столице - за неделю выявили 4674 новых заболевших. Эпидпорог среди взрослого населения превышен на 92%.

При этом заболеваемость коронавирусом в регионе за неделю снизилась практически на 50%.