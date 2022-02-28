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Общество28 февраля 2022 10:10

В Тульской области частично приостановили учебный процесс в трех детских садах

Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области частично приостановили учебный процесс в трех детских садах

В Тульской области частично приостановили учебный процесс в трех детских садах

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Из-за высокого уровня заболеванемости детей ОРВИ временно закрылись 3 группы в детских садах Воловского, Кимовского и Щекинского районов. Кроме того, приостановлен учебный процесс в одном классе одной из тульских школ.

В целом, за минувшую неделю, с 21 по 27 февраля, в Тульской области зарегистрировали 9240 новых случаев гриппа и ОРВИ. Это на 3,5% ниже эпидпорога и ниже показателей предыдущей недели на 34%.

Гораздо хуже обстоят дела в областной столице - за неделю выявили 4674 новых заболевших. Эпидпорог среди взрослого населения превышен на 92%.

При этом заболеваемость коронавирусом в регионе за неделю снизилась практически на 50%.

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