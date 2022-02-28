Пятая часть от общего числа выздоровевших в Тульской области пришлась на минувшую неделю

По данным оперативного штаба, с 22 по 28 февраля 20 133 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19 Фото: Алексей ФОКИН

По данным оперативного штаба, с 22 по 28 февраля 20 133 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 100 357 человек.

За минувшую неделю зарегистрирован 5 921 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 138 296 случаев заболевания.

Также подтвержден летальный исход 59 пациентов в возрасте от 50 до 93 лет. У большинства пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 4 853 человека.