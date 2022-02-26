В Тульской области ослаблены действующие коронавирусные ограничения Фото: Алексей ФОКИН

В связи с улучшением эпидобстановки в регионе и по рекомендации Управления Роскомнадзора отменили часть коронавирусных ограничений.

В частности, разрешена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ, отменяется термометрия при посещении общепита, концертов, спортивных мероприятий и торговых центров, отменяются QR-коды в бильярдах и боулингах, разрешено проведение банкетов, заполняемости залов на спортивных мероприятиях, концертах и в театре увеличивается до 80% (при этом остается обязательным предъявление QR-кода для посещения).

Дети могут ходить в торговые центры без взрослых, удаленно могут работать до 15% сотрудников.