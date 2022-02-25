26 февраля Императорскому Тульскому оружейному заводу - 310 лет со дня основания

310 лет назад, в 1712 году, по Указу Петра I началась новая эпоха оружейного производства не только в Туле, но и всей России. По сути, именно Тульский оружейный завод дал начало созданию оборонных предприятий по всей стране. Государственная значимость Тульского оружейного была особо отмечена во времена царствования Александра II - в 1875 году он стал именоваться «Императорским Тульским оружейным заводом». Сегодня ему возвращено историческое название.

26 февраля Императорскому Тульскому оружейному заводу - 310 лет со дня основания

ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» сегодня. Это предприятие, имеющее мощный положительный потенциал. Изготовление продукции военного назначения, выполнение гособоронзаказа, успешно сочетаются с новыми направлениями в выпуске востребованной рынком продукции гражданского назначения.

26 февраля Императорскому Тульскому оружейному заводу - 310 лет со дня основания

Впрочем, славу Императорскому Тульскому оружейному заводу столетия назад снискали именно золотые руки его мастеров. Сегодня на предприятии трудятся сотни профессионалов самых разных специальностей, которые решают сложнейшие задачи и создают неповторимую атмосферу, присущую именно Тульскому оружейному.

26 февраля Императорскому Тульскому оружейному заводу - 310 лет со дня основания

Доказательством тому множество почетных наград, врученных в торжественной обстановке руководителями предприятия заводчанам. За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональной деятельности порядка 300 оружейников были в преддверии юбилейной даты удостоены почетных званий, дипломов, знаков отличия и благодарностей. А девять сотрудников награждены медалью «Трудовая доблесть» III степени.

26 февраля Императорскому Тульскому оружейному заводу - 310 лет со дня основания

По традиции, отдавая дань людям, внесшим огромный вклад в создание и становление оружейного производства, представители молодежного комитета предприятия возложили цветы к памятнику Петру I, основателю завода, к бюстам знаменитых оружейников на Аллее славы на территории Тульского Государственного музея оружия.

26 февраля Императорскому Тульскому оружейному заводу - 310 лет со дня основания

26 февраля Императорскому Тульскому оружейному заводу - 310 лет со дня основания

26 февраля Императорскому Тульскому оружейному заводу - 310 лет со дня основания

26 февраля Императорскому Тульскому оружейному заводу - 310 лет со дня основания