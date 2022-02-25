Уважаемые сотрудники и ветераны Императорского Тульского оружейного завода! Фото: Игорь КОПЫТОВ

Тулу невозможно представить без оружейного завода. Старейшее казенное предприятие России прошло большой путь, отмеченный достижениями и заслуженными наградами. Оружие, ковавшееся здесь, защищало родину во всех войнах — начиная с войны 1812 года и заканчивая Великой Отечественной.

И в наше время сотрудники предприятия по-прежнему приумножают обороноспособность нашей страны, достойно сохраняя традиции, заложенные предками больше трех столетий назад. Сегодня ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» - один из лидеров по темпам развития и показателям работы среди предприятий тульского ОПК. Качественное выполнение гособоронзаказа и изготовление продукции военного назначения, поставляемой на экспорт, успешно сочетаются с новыми направлениями в выпуске востребованной рынком продукции гражданского назначения.

Коллектив редакции газеты «Комсомольская правда» - Тула» присоединяется к многочисленным поздравлениям тульских оружейников и желает предприятию процветания, а его работникам счастья, здоровья и благополучия.