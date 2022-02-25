В Тулу прибыл первый поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 25 февраля на Московский вокзал Тулы прибыли 510 человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. В вагонах медики провели термометрию, волонтеры сопроводили приехавших в автобусы, подготовленные для их доставки до пунктов временного размещения в Туле, Алексине и Щекинском районе.

В числе прибывших в регион - более 250 детей, в том числе из реабилитационного центра ЛНР.

Ожидается, что всего в Тульскую область прибудут около 1,5 тысяч эвакуируемых из ДНР и ЛНР. Для них подготовлены 18 пунктов временного размещения. Для людей, которые прибывают в Тулу самостоятельно, открыт еще один пункт размещения в гостинице «Москва».