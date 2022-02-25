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Спорт25 февраля 2022 6:58

Матч тульского «Арсенала» с «Сочи» состоится в срок, предусмотренный календарем игр

Ранее появлялась информация о возможном переносе
Игорь КОПЫТОВ
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Матч тульского «Арсенала» с «Сочи» состоится в срок, предусмотренный календарем игр

Матч тульского «Арсенала» с «Сочи» состоится в срок, предусмотренный календарем игр

Фото: материалы пресс-служб

Российская Премьер-Лига совместно с Российским футбольным союзом заявили о том, что матчи 19-го тура, запланированные к проведению в Москве, Химках, Нижнем Новгороде, Сочи, Санкт-Петербурге и Грозном пройдут в соответствии с расписанием, которое было утверждено ранее.

Таким образом, матч тульского «Арсенала» против «Сочи» пройдет 26 февраля, как и было запланировано изначально. Начало в 16.30.

Напомним, что ранее предполагалось, что встреча может быть перенесена из-за закрытия сочинского аэропорта. Вместе с тем, перенесены встречи в Ростове-на-Дону и Краснодаре, где на данный момент работа воздушных гаваней приостановлена.

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