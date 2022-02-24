Стоматология «ПрофиДент» - здоровые и красивые улыбки наша работа

Стоматология «ПрофиДент» одна из ведущих клиник в Туле. Все сотрудники являются дипломированными специалистами, с опытом работы более 10 лет. Врачи клиники регулярно проходят стажировку в ведущих образовательных центрах и используют в своей работе только качественные и проверенные материалы и оборудование.

Наличие собственной полностью оборудованной для всех видов протезирования зуботехнической лаборатории позволяет проводить качественное протезирование в короткие сроки с максимальным вовлечением в процесс проведения лечения всех участвующих специалистов.

Стоматология «ПрофиДент» - здоровые и красивые улыбки наша работа

Для Клиники качество всегда стоит на первом месте, потому что самая большая награда за труд – это когда пациенты рекомендуют «ПрофиДент» своим родственникам и знакомым.

В Клинике все организовано в строгом соответствии с требованиями СанПина. Все вместе это говорит, прежде всего, об ответственном отношении наших стоматологии к своей работе. Именно это и вывело «ПрофиДент» в число лучших стоматологических клиник Тулы.

Своим пациентам в стоматологии предлагают только качественные и проверенны материалы, при этом цены на услуги в Клинике одни из самых привлекательных в городе.

Специалисты "ПрофиДент" могут изготовить металлокерамическую коронку, литую коронку из кобальт-хромового сплава (КХС), покрыть ее декоративным слоем. Кроме этого делаем телескопические коронки, одно- и многокорневые литые культевые вкладки. Изготавливаем съемный пластиночный протез с постановкой зубов из импортного материала, частичный съемный протез из термопластического материала, имедиат протеза из нейлона, бюгельный протез из кобальт-хромового сплава на огнеупорной модели, в том числе на микрозамках (аттачменах) – альтернатива съемного протезирования и ацеталовый или комбинированный бюгельный протез. Вариантов очень много. Все подбираем индивидуально с учетом клинических показаний для каждого пациента.

Одной из важных услуг, которую мы предлагаем всем пациентам, это посещение врача-гигиениста. Где на приеме обучают правилам рациональной гигиены. Кроме этого, гигиенист проводит реминерализирующую терапию, снимает зубные отложения, может провести гигиеническую обработку зубов с использованием Air Flow.

Стоматология «ПрофиДент» - здоровые и красивые улыбки наша работа

Стоматология работает для пациентов и поэтому при подборе лечения выбирается оптимальный вариант, то есть баланс между соотношением польза-вред и цена-качество.

В настоящий момент стоматологическая клиника ПрофиДент предоставляет целый спектр стоматологических услуг:

• Диагностика, гигиена и профилактика болезней зубочелюстной системы

• Отбеливание зубов

• Лечение кариеса и его осложнений (пульпит, периодонтит)

• Лечение заболеваний пародонта

• Удаление зубов с применением современных методов обезболивания

• Протезирование зубов с использованием высококачественных материалов

• Имплантология

В клинике разработана специальная система скидок и бонусов.

Иногородним пациентам предоставляется скидка в 10 процентов. Есть льготы для ветеранов Великой Отечественной Войны. Также постоянным пациентам выдается карта, которая позволяет сэкономить до 15 процентов от стоимости услуг.

Стоматология «ПрофиДент» - здоровые и красивые улыбки наша работа

ТУЛА, УЛИЦА РАДИЩЕВА, 2,

Запись на прием к врачу (4872) 71-08-17

www.profident-tula.ru