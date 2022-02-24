Тульские депутаты Госдумы попали под санкции ЕС Фото: материалы пресс-служб

Сразу восемь депутатов Госдумы России от Тульской области Виктор Дзюба, Николай Петрунин, Надежда Школкина, представляющие «Единую Россию», а также Иван Мельников, Сергей Гаврилов, Владимир Исаков, Юрий Афонин и Олег Лебедев, представляющие КПРФ, включены в санкционный список Евросоюза. Вместе с более, чем 350 другими депутатами Госдумы, они попали под санкции за признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Также под санкции ЕС попали глава Минобороны Сергей Шойгу, представитель МИД Мария Захарова, глава администрации президента Антон Вайно и телеведущий Владимир Соловьев.