Тула
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 февраля 2022 8:38

Тульские депутаты Госдумы попали под санкции ЕС

Официальный журнал Евросоюза опубликовал новый санкционный список
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тульские депутаты Госдумы попали под санкции ЕС

Тульские депутаты Госдумы попали под санкции ЕС

Фото: материалы пресс-служб

Сразу восемь депутатов Госдумы России от Тульской области Виктор Дзюба, Николай Петрунин, Надежда Школкина, представляющие «Единую Россию», а также Иван Мельников, Сергей Гаврилов, Владимир Исаков, Юрий Афонин и Олег Лебедев, представляющие КПРФ, включены в санкционный список Евросоюза. Вместе с более, чем 350 другими депутатами Госдумы, они попали под санкции за признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Также под санкции ЕС попали глава Минобороны Сергей Шойгу, представитель МИД Мария Захарова, глава администрации президента Антон Вайно и телеведущий Владимир Соловьев.

Интересное