Делиться опытом посредством «живой хирургии»

Телемедицина несколько лет назад стартовала с простого дистанционного консультирования пациента врачом, но это ее самая простая функция. Полноценное использование телемедицины, как части высоких технологий, включает более сложные аспекты: единовременное диагностирование пациента сразу несколькими врачами или медучреждениями, проведение масштабных консилиумов, межведомственное взаимодействие, дистанционное проведение операций с видео-трансляцией для большого числа участников.

В конце января в таком формате здесь провели 4 операции - две открытым способом и две лапароскопические. За процессом в прямом эфире наблюдали одновременно более 100 врачей из ЦФО.

Наиболее сложной была операция по удалению злокачественной опухоли малоинвазивным способом. Выполнение такого рода манипуляций стало возможным благодаря оборудованию, приобретенному в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Делиться опытом посредством «живой хирургии» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Обмен опытом

Прошедшая уже на днях в рамках конференции еще одна операция по принципу «живой хирургии» собрала у экрана конференц-зала онкодиспансера молодых специалистов, ординаторов, студентов Тульского медицинского вуза. Дистанционно к трансляции было подключено еще порядка пятидесяти врачей региона. В режиме реального времени они могли не только видеть все действия в операционной заместителя руководителя отделения онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи МНИОИ им. П.А. Герцена Эрик Сарибекян, но и слышать его комментарии, а также имели возможность задавать интересующие их вопросы.

Уникальность операции заключалась в том, что на этот раз одномоментно удалялась опухоль и проводилась реконструкция молочной железы силиконовым имплантатом с применением биоматериалов с закрытием нижнего полюса импланта. По ее окончанию Эрика Карловича Саребикяна для собравшихся прочитал краткую лекцию об осложнениях после таких операций.

На конференции также обсуждался опыт работы тульских онкологов. Заведующий отделения хирургических методов лечения опухолей молочной железы ГУЗ «ТОКОД» Тимур Аскаров отметил, что на сегодняшний момент успешно проведено уже 35 операций по биопсии сторожевого узла с помощью уникального прибора (гамма-детектор). Напомним, что гамма-детектор предназначен для поиска и анализа патологических очагов в организме онкобольного. Этот прибор был приобретен для тульского онкодиспансера в прошлом году в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В лимфатических узлах могут появиться микроскопические метастазы, которые нельзя выявить при помощи УЗИ. Биопсия ближайших к пораженному участку лимфоузлов с помощью гамма-детектора позволяет их обнаружить. Такая диагностика снижает риск возникновения осложнений со стороны лимфатической системы, делает операцию менее травматичной и ускоряет реабилитацию. Эта методика рекомендована Международным противораковым союзом, включена в рекомендации Минздрава РФ по лечению рака молочной железы. Опыт тульских онкологов сейчас можно смело приравнять к федеральным институтам страны. И положительная динамика использования таких методов лечения стала возможна именно благодаря ранней диагностике опухолей молочной железы.

В свою очередь завотделением противоопухолевой лекарственной терапии, врач-онколог Елена Карабина рассказала об особенностях лекарственной терапии при начальной стадии рака молочной железы.

Опытом проведения хирургических операций с собравшимися поделилась врач-онколог МНИОИ им. П.А. Герцена Алана Босиева, приведя статистку безопасной ширины краев резекции при органосохраняющих операциях после химиотерапии.

Большие перспективы

Главный врач ГУЗ «Тульский областной клинический онкологический диспансер», кандидат медицинских наук, пластический хирург Дмитрий Истомин Фото: Игорь КОПЫТОВ

Телемедицина в формате «живой хирургии» создала большой технический прорыв в обмене опытом между специалистами. Это отметил главный врач ГУЗ «Тульский областной клинический онкологический диспансер», кандидат медицинских наук, пластический хирург Дмитрий Истомин:

- Безусловно, операции по реконструкции молочной железы, в том числе одномоментные, у нас выполняются на регулярной основе. Но в каждом отдельно взятом случае есть свои нюансы. Сегодня мы впервые в наших стенах провели операцию с применением биоматериалов с закрытием нижнего полюса импланта в формате телемедицины. Это своеобразный новый опыт. Участники трансляции теперь могут применить его на практике, что в разы расширяет возможности нашего лучебного учреждения. Чем большими методиками владеет хирург — тем лучше для пациентов.

И тут важно отметить, что с институтом им. Герцена мы тесно сотрудничаем уже не первый год. Наши доктора регулярно ездят в столицу перенимать опыт, да и здесь мастер-класс в формате «живой медицины» - уже второй за последний месяц. Почему он видится наиболее перспективным? Потому что, когда специалист приезжает к нам, наши врачи оказываются больше вовлечены в процесс.

«Живая хирургия» - это тот инновационный ресурс, та самая технология, которая не на словах, а на деле может помочь специалисту значительно повысить свой профессиональный уровень. Формат телемедицины открывает большие возможности, в первую очередь, для молодых хирургов: можно учиться здесь и сейчас, получая советы из первых уст. Уровень участников такого видео-общения достаточно высок, ведь операции в формате мастер-класс проводят опытные хирурги.

На мой взгляд, постоянное общение, обмен опытом, новыми методиками — это очень важно. Самое плохое для врача — узкого специалиста - это замкнуться в себе, не допуская профессионального роста.

Заведующий отделением хирургических методов лечения опухолей молочной железы ГУЗ «ТОКОД», врач-хирург Тимур Аскаров Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Действительно, - подтверждает его слова заведующий отделением хирургических методов лечения опухолей молочной железы ГУЗ «ТОКОД», врач-хирург Тимур Аскаров, - раньше, чтобы воочию посмотреть такие операции, надо было ехать либо в федеральный центр, либо знакомиться с самом процессом пост-фактум — из записей, литературы. Последнее — довольно скудный источник для врача.

Сейчас же живая трансляция позволяет все наблюдать в режиме реального времени. Причем, конкретно сегодня был создан специальный чат, так что даже те специалисты, кто подключались удаленно, например, из других регионов, тоже могли задать свои вопросы по ходу операции и сразу получить ответ от хирурга.

Возможность организовывать такие мастер-классы у нас появилась не так давно, и мы тут же с радостью ей воспользовались. Планируем проводить на регулярной основе. Сейчас для этого у нас есть все необходимое оборудование.

По высоким стандартам

Заместитель главного врача по медицинской части Тульского областного клинического онкологического диспансера, хирург Григорий Саневич Фото: Игорь КОПЫТОВ

Важность внедрения метода «живой хирургии» посредством телемедицины отмечает и заместитель главного врача по медицинской части Тульского областного клинического онкологического диспансера, хирург Григорий Саневич:

- Формат «живая хирургия» был использован нами впервые в конце января. Это очень полезный, в первую очередь, в образовательном плане дистанционный способ профессионального общения. На кадрах пошагово отображается вся операция, врачи видят весь процесс, а не какие -то отдельные фрагменты, слушают комментарии за кадром. В итоге у врача получается перед глазами полная картина проведенной операции, а у коллег из других городов есть возможность после операции обсудить отдельные моменты.

Раньше ведь как было? Каждый врач на своем месте проводит хирургическое вмешательство по-своему – кого как научили. Сейчас в этом вопросе необходима стандартизация.

Оперировать хирурги должны по современным методикам, а применение образовательных технологий в сфере телемедицины помогает довести эти методики до каждого хирурга.

Да, пока для нас это - дело новое, и поэтому каждая операция особо ценна. Мы стремимся приобретать опыт, который, что самое главное, позволит поднять уровень оказания помощи нашим пациентам.

Немаловажно, что наши специалисты ассистировали Эрику Карловичу, то есть они уже получили практический опыт. И теперь смогут повторить подобные операции сами. В стенах нашего учреждения.

Заместитель руководителя отделения онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи МНИОИ им. П.А. Герцена Эрик Сарибекян Фото: Игорь КОПЫТОВ

Заместитель руководителя отделения онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи МНИОИ им. П.А. Герцена Эрик Сарибекян:

- Подобные мастер-классы ценны тем, что здесь есть возможность живого общения. В таком формате многие нюансы операции воспринимаются гораздо лучше. Примененная сегодня здесь методика одномоментной реконструкции молочной железы существует достаточно давно. Но постоянно появляются новые методики. К тому же сейчас стало меньше сильно запущенных случаев, потому как улучшилась ранняя диагностика. И об этом мы тоже сегодня говорили. диагностика. Более того лучевая терапия до операции тоже положительно влияет на ее результат.

Правда, при этом назвать сегодняшнюю операцию проходной никак не могу. Все-таки сегодня я ее проводил в ином составе ассистентов, в незнакомой операционной. Зато я теперь абсолютно уверен, что специалисты, присутствовавшие вместе со мной у операционного стола, приобрели ценный практический опыт, и смогут теперь легко повторить ее в стенах Тульского онкодиспансера.