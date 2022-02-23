В Кимовске наледь упала на 16-летнего подростка

Фото: СУ СК России по Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи возбудили уголовное дело в связи с падением наледи на 16-летнего подростка. Это произошло в Кимовске на улице Шевченко днем 22 февраля. Молодого человека доставили в больницу.

Следственный отдел расследует уголовное дело по статье "Оказание слуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". В настоящее время прошел осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Также следователи запросили необходимую документацию, будет проведен ряд судебных экспертиз.

В ходе расследования правовую оценку получат лица, ответственные за очистку дома от снега и наледи.