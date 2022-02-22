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Здоровье22 февраля 2022 8:15

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 22 февраля 2022 года

Количество заражений за сутки снизилось
Елена Иргиз
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160 заболевших COVID-19 госпитализированы

160 заболевших COVID-19 госпитализированы

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики, в Тульской области отмечается 1 090 выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки. 160 человек при этом госпитализировано. Среди них жители разных районов и городов региона.

Также сообщается, что 1 900 пациентов с COVID-19 справились, закрыв больничные.

К сожалению, еще 8 человек скончались от различных осложнений, вызванных инфекцией. В большинстве случаев летальные исходы обусловлены хроническими заболеваниями пациентов разных возрастов.

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