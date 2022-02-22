В Туле на пять дней ограничат движение в Пролетарском округе из-за киносъемок Фото: Алексей ФОКИН

С 22 по 26 февраля в Туле будет ограничено движение на участках двух улиц из-за съемок многосерийного художественного фильма.

22 и 23 февраля остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена на Красноармейском проспекте Тулы на участке от дома № 50 до дома № 54а, а также на улице Плеханова на участке от дома № 157а до дома № 159 по четной и нечетной стороне.

С 23 по 26 февраля аналогичные ограничения будут действовать на улице Плеханова на участке от дома № 132 до дома № 132, кор. 2 по четной и нечетной стороне.

Плюс ко всему с 16:30 24 февраля до 05:30 25 февраля и с 21:00 25 февраля до 08:30 26 февраля на том же участке улицы Плеханова будет ограничено и движение автотранспорта по четной и нечетной стороне. А с 23:30 24 февраля до 04:30 25 февраля и с 23:30 25 февраля до 05:00 26 февраля ограничат и движение трамваев.