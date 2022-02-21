Владимир Цветаев: Я, всё-таки, счастливый человек! Фото: Игорь КОПЫТОВ

В преддверии весны редакцию «Комсомольской правды» - Тула» посетил исполнитель, композитор и музыкант Владимир Цветаев, ответивший на вопросы в рамках «прямой линии», которые поступали не только из Тулы, но и Москвы, Подмосковья, Орловской области, Санкт-Петербурга. Телефон буквально раскалился, звонки следовали друг за другом практически беспрерывно на протяжении всего часа. А сколько людей, желавших пообщаться с великолепным исполнителем, наверное, так и не смогли пробиться в редакцию...

В адрес Владимира звучало много комплиментов, добрых слов за его песни, пожеланий и впредь радовать своим творчеством всех поклонниц.

Многие вопросы повторялись, поэтому публикуем ответы на самые интересные.

- Здравствуйте, Владимир! Хотелось бы знать, прозвучат ли на вашем концерте в Туле новые песни? Лариса Рыжова, Москва.

- Здравствуйте, Лариса! Всё, что мы исполняем, написано и записано в Туле. И уже по традиции все наши премьеры, в первую очередь, звучат для туляков. Надеюсь, и эта встреча не будет исключением.

- Володя, вы играете на многих музыкальных инструментах. А какому все-таки отдаете предпочтение? Ольга, Москва.

- Ольга, здравствуйте! Вообще, я бас-гитарист, немного играю на шестиструнной гитаре. Очень нравится арфа, но до нее, к сожалению, пока руки не доходят.

- Владимир! Давно восхищаюсь вашим творчеством. Скажите, в сегодняшние непростые времена, когда вокруг пандемия, напряженная международная обстановка, из какого источника вы с Василием черпаете вдохновение, чтобы создавать такие светлые песни? Нина Ивановна.

- Нина Ивановна, здравствуйте! Ваши внимание и сердечность, звонки и письма, разве этого мало? Замечательная и талантливая девушка-поэтесса Марина Миронова, кстати, тоже тулячка, подарила нам много потрясающих стихов, и они уже стали песнями. Я сегодня с таким удовольствием общаюсь с вами, столько эмоций душа моя получила! Какие еще нужны источники? Спасибо!

- Владимир, как говорится, все мы родом из детства. Что для вас стало отправной точкой? В какой момент вы решили посветить себя музыке? Ирина.

- Я уже говорил неоднократно, что, сколько себя помню, всегда что-то напевал. Ну, люблю я это дело! Хотя, в музыкальной школе, к сожалению, не учился. Но я, наверное, все-таки счастливый человек, потому что в какой-то определенный момент в моей жизни появлялись люди, которые направляли меня и в человеческом, и в музыкальном плане. Сначала в школе, в институте, потом в армии. Ну, и конечно, когда судьба меня свела с Васей Поповым, с моими друзьями-музыкантами группы «ВЕК», тут уже началась настоящая профессиональная работа. За что я благодарен Господу!

- Владимир! Очень люблю ваше творчество! Скажите, где вы настоящий: на сцене или в жизни? Татьяна.

- Да какой я в жизни? Такой же, как и на сцене. Надеюсь, это так.

- Слушаю ваши песни уже много лет. Вы искренний и добрый человек, спасибо вам за ваше творчество! Многие композиции созвучны историям, которые происходят с нами в жизни. Особенно близкой мне стала ваша «Рыжая девчонка». Прозвучит ли она на мартовском концерте? Наталья, Москва.

- Наталья, здравствуйте! Согласитесь, песни живут, когда их люди помнят, слушают, тем более, если они чем-то помогли в жизни. Для автора и исполнителя это самая большая награда! Спасибо Вам! Мы обязательно постараемся максимально выполнить все Ваши просьбы! Кстати, свои пожелания Вы можете оставить на моем сайте.

- Когда вы познакомились с Василием Поповым, автором ваших песен? Светлана, Люберцы, и Татьяна, город Железнодорожный.

- Здравствуйте, Светлана и Татьяна! Дня недели и месяца я точно не помню. Да это, наверное, и не так важно. Но могу сказать точно, важно, что эта встреча состоялась, за что я благодарен Создателю!

- Владимир, я очень рада, что в Туле пройдет традиционный концерт. Даже только от известия об этом настроение уже поднялось, стало весенним. Спасибо, что радуете нас каждый год — мы обязательно к вам приедем. А подскажите, что вас самого радует в жизни? Юля, Москва.

- Юля, здравствуйте! А вот это и радует, что скоро, с Божьей помощью Вы приедете, что будем петь для Вас наши песни, что скоро весна, и что, если повезет, мы с Вами обязательно увидимся!

- Я очень люблю ваше творчество, Владимир! Просыпаюсь и ложусь под ваши песни. А будут ли у вас в ближайшее время концерты в Москве с группой «Век»? Альбина, Москва.

- Планируются. Так что следите за рекламой. Спасибо!

- Хочется сказать вам огромное спасибо за доброе и светлое творчество! Всегда приятно удивляет ваше отношение к слушателю. Скажите, такая интеллигентная подача — это приобретенное качество или досталось от родителей? Марина, город Тула.

- Здравствуйте, Марина! Да, непростой вопрос, но приятный! Буду краток - фамилия обязывает! (смеется)

- Здравствуйте, Владимир! Спасибо огромное вам за ваши песни! Скажите, какие из городов, в которых вы побывали с гастролями в нашей стране и за рубежом, вам больше всего понравились? Маргарита.

- Да таких мест очень много и перечислять их не хватит времени. Но сегодня я в Туле, и для меня это родной город. Здесь живут мои друзья музыканты, люди, c которыми многое связано. Здесь появляются на свет наши песни. И, кстати, как правило, впервые они звучат именно в Туле. Люблю, конечно, еще Ниццу, Барселону. Но дома лучше.

- Владимир, скажите, у вас, кроме пения, есть еще какое увлечение? Валентина, Оренбургская область.

- Здравствуйте, Валентина! Крестиком вышивать так и не научился. Шутка, конечно! Люблю путешествовать, люблю общаться с людьми, но все это подразумевает моя профессия. А вот без леса просто не могу! Приглашаю!

- Помните ли вы свое самое первое выступление, какая это была песня? Ирина.

- Оно было в первом классе на конкурсе художественной самодеятельности среди школ, под аккомпанемент нашего музыкального педагога Людмилы Анатольевны. Песня была про вожатого. «К нам в отряд, к нам в отряд, ходит лучший друг ребят...» Я забыл третий куплет, это и сейчас иногда происходит, но после собрался с мыслями, с силами, сделал знак Людмиле Анатольевне, и мы закончили эту песню под аплодисменты всего зала. Спасибо вам.

- Хочу от души поблагодарить вас за творчество, не раз была на ваших концертах - ваши песни наполнены позитивом. Но вот почему вы с вашей яркой внешностью не участвуете в телешоу — вы бы идеально там смотрелись. Вас не приглашают или сами не хотите? Татьяна, Тула.

- Ну, пока на «Танцы со звездами» еще не приглашали. Хотя, это дело я тоже люблю. Почему бы не попробовать? А вот, «Леди Любовь» в программе Андрея Малахова спел с удовольствием! И реакция, по-моему, была замечательная!

- Вы уже столько лет на сцене. И всегда бодры, энергичны, постоянно творите новые песни. А не боитесь ли исчерпать свой потенциал как артист? Алла, Тула.

- Здравствуйте, Алла! Сказано: «Делай, что должно, и будь, что будет».

- Добрый день! Владимир, вы сами очень разножанровый исполнитель. Но ведь у каждого человека есть свои кумиры, любимые музыканты. Порой бывает, что сами они поют в одном стиле, а любимые их артисты - в совершенно другом. Кого вы слушаете сами в свободные часы дома, в дороге? Марина.

- Здравствуйте, Марина! Я лирик, уж простите меня за это, и в музыке для меня на первом месте мелодия. Не важно, пусть это будет популярная музыка, рок, джаз, классика. Люблю «Битлз», « АВВА» . По счастью, был два раза на мировом шоу Майкла Джексона. Это совершенство! На концертах Тома Джонса – слёзы восторга! В современной музыке тоже много интересного!

- Какой один, но самый главный совет вы могли бы дать тем, кто только выходит на сцену, как преодолевать многочисленные искушения не изменив себе? Лилиана, Москва.

- Здравствуйте, Лилиана! Совет один, но большой – любить то, чем ты решил заниматься, любить и уважать тех, для кого ты это делаешь и к кому выходишь на сцену, быть убежденным в том, что ты делаешь. И, конечно, трудиться, трудиться и, если есть силы и возможность, еще раз трудиться!