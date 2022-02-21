Почти 14 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано за неделю в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

С 15 по 21 февраля 2 873 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 80 224 человека.

За минувшую неделю зарегистрировано 13 790 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 132 375 случаев заболевания.

Также за неделю подтвержден летальный исход 51 пациента в возрасте от 36 до 94 лет. У большинства в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения в регионе – 4 794 человека.