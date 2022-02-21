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Здоровье21 февраля 2022 10:51

За минувшие сутки в Тульской области по данным на 21 февраля зарегистрировано 1545 заболевших коронавирусом

Показатель значительно снизился за последнюю неделю
Игорь КОПЫТОВ
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За минувшие сутки в Тульской области по данным на 21 февраля зарегистрировано 1545 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Тульской области по данным на 21 февраля зарегистрировано 1545 заболевших коронавирусом

Фото: Алексей ФОКИН

За сутки 420 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 80 224 человека.

Зарегистрировано 1545 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 132 374 заболевших.

Умерло за сутки 7 человек. Всего с начала наблюдений — 4794.

Госпитализированы в тяжелом состоянии за сутки 82 жителя Тульской области.

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