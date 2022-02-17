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Происшествия17 февраля 2022 13:00

В Щекино Тульской области горел павильон на строительном рынке

Сейчас последствия уже ликвидированы
Игорь КОПЫТОВ
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В Щекино Тульской области горел павильон на строительном рынке

В Щекино Тульской области горел павильон на строительном рынке

Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 17 февраля, в Щекине на строительном рынке произошел пожар. Дым от возгорания распространился по улице Советской на участке от ул. Л. Толстого до ул. Колоскова. Пришлось даже временно перекрыть движение автотранспорта.

Горел павильон с электротоварами. Также пострадали и соседние палатки. На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов. В результате их работы возгорание было локализовано.

По предварительным данным, в результате происшествия обошлось без пострадавших. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

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