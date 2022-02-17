В Щекино Тульской области горел павильон на строительном рынке Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 17 февраля, в Щекине на строительном рынке произошел пожар. Дым от возгорания распространился по улице Советской на участке от ул. Л. Толстого до ул. Колоскова. Пришлось даже временно перекрыть движение автотранспорта.

Горел павильон с электротоварами. Также пострадали и соседние палатки. На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов. В результате их работы возгорание было локализовано.

По предварительным данным, в результате происшествия обошлось без пострадавших. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.