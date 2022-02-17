На Паралимпиаде в Пекине Тульскую область представят пять спортсменов Фото: материалы пресс-служб

В составе нашей команды в лыжных гонках и биатлоне выступят Анна Панферова и Андрей Жуков (спортсмен-ведущий), а также Владимир Удальцов и Руслан Богачев (спортсмен-ведущий).

Анна Панферова - мастер спорта России международного класса. Чемпионка, серебряный и двукратный бронзовый призер Чемпионата мира, многократная чемпионка этапов Кубка мира, многократная чемпионка России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых.

Андрей Жуков - кандидат в мастера спорта России. Спортсмен-ведущий Анны Панферовой. Многократный чемпион России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых.

Владимир Удальцов - мастер спорта России международного класса. Чемпион и бронзовый призер чемпионатов мира по лыжным гонкам спорта слепых. В Паралимпийской сборной команде России с 2013 года.

Руслан Богачев - мастер спорта России международного класса. Спортсмен-ведущий Владимира Удальцова. Чемпион мира, призер чемпионатов мира и Европы, многократный призер чемпионатов России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых.

Также от нашего региона на лед выйдет игрок следж-хоккейного клуба «Звезда» Тульской области Илья Попов. Заслуженный мастер спорта России. Серебряный призер Паралимпийских игр, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, многократный чемпион России по следж-хоккею.