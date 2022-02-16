В Туле ночью на улице Щегловская засека сгорел большой промышленный ангар Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о пожаре в складском ангаре на территории бывшего Комбайнового завода в Туле на ул. Щегловская засека поступило 15 февраля в 22:25.

На место происшествия незамедлительно выехали 8 пожарных расчетов - 49 человек. По прибытии было установлено, что здание горит по всей площади - пожар распространился на площади 1,5 тыс. кв. метров. Также произошло обрушение кровли.

К ликвидации огня сотрудники МЧС приступили в 22:29. Локализовать открытое возгорание удалось лишь спустя час с небольшим — в 23.35. Однако окончательно погасить пожар удалось лишь глубоко ночью - в 03:09.

Информации о пострадавших не поступало.

Причина пожара устанавливается.