АО «Готэк-Центр»: развитие должно быть непрерывным

АО "Готэк-Центр" - участник национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Среди его клиентов - ведущие отечественные и мультинациональные компании, работающие на российском рынке. Сегодня наш собеседник - директор АО «Готэк-Центр» Андрей Куров.

Директор АО «Готэк-Центр» Андрей Николаевич Куров.

- Андрей Николаевич, АО «Готэк-Центр» с завидным постоянством сообщает о своих производственных показателях. Расскажите об итогах работы в 2021 году: довольны ли вы результатами?

- Прежде всего, отмечу, что современные вызовы требуют нестандартных решений: необходимо более вдумчиво подходить к формированию коммуникаций с клиентами и создавать новые ценности для потребителя. Это означает, что каждая компания в какой-то мере отвечает и за результат работы своего клиента, и за то, кого она выбрала в качестве поставщика.

Но в то же время сложности часто открывает новые возможности. Наша продукция находится в цепочке поставок товаров первой необходимости, продуктов питания и т.д., она востребована везде и постоянно. Поэтому производственный результат прошедшего года, невзирая на все опасения из-за пандемии, стал лучше ожидаемого.

2021-й ознаменовался для компании «Готэк-Центр» очередным рекордом по финансово-экономическим показателям. Если говорить о приоритетах в работе, то мы продолжили реализацию своей стратегии: создавали такие упаковочные решения и оказывали сервисные услуги, которые бы полностью удовлетворяли потребностям клиента.

Кроме этого, велась значительная работа по повышению эффективности внутри предприятия. Напомню, что с июня 2019 года мы являемся участниками национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Комплекс мероприятий, реализованный в его рамках в минувшем году, позволил обеспечить прирост производительности труда на 22%.

В целом минувший год принес нам много новых интересных проектов, а вместе с ними и убежденность, что только глубокое понимание потребностей всех пользователей упаковки, балансировка интересов – залог высокого результата.

2021-й ознаменовался для компании «Готэк-Центр» очередным рекордом по финансово-экономическим показателям.

- На счету компании немало достижений: предприятие неоднократно становилось победителем различных конкурсов. Не так давно «Готэк-Центр» получил награду в одной из номинаций XVII Международного конкурса на лучшую упаковку и этикетку «ПродЭкстраПак-2022».

- Эта победа – наша особая гордость! Всего 10 упаковочных решений группы «Готэк» стали победителями конкурса. Наша продукция – упаковочное решение для автомобильного крыла - в числе победилей в номинации «Продукт выбирает упаковку». Это, конечно, не только приятно, но и является мощным импульсом для дальнейшей работы. Отмечу, что по признанию Всемирной организации упаковщиков (WPO) конкурс «ПродЭкстраПак» - главный конкурс упаковочной отрасли России, а его победители получают право принять участие в ежегодном мировом конкурсе на лучшую упаковку WorldStar Packaging Awards.

- Андрей Николаевич, как мотивируете сотрудников на эффективную работу в рамках компании?

- В компании существует гибкая система материальной мотивации. Ежегодно мы индексируем заработную плату сотрудников. Кроме того, с января текущего года мы повысили заработную плату рабочим, расширили их социальный пакет. В феврале ожидается повышение зарплаты инженерно-технических работников.

Также поощряются достижения сотрудников в профессиональной сфере: проводятся конкурсы профессионального мастерства, конкурс среди бригад, среди служб продаж. Победители получают денежные премии или ценные подарки. При выполнении показателей годового бюджета сотрудники получают дополнительное вознаграждение.

Кроме этого, каждый «готэковец» может подать предложение о том, как можно улучшить деятельность предприятия. При этом он получает дополнительное финансовое поощрение – как за подачу самой инициативы, так и в случае ее внедрения и принесенного экономического эффекта.

АО «Готэк-Центр» входит в группу предприятий «Готэк».

- Любой перспективной компании нужны руководители и специалисты, которые готовы реализовать амбициозные проекты и решать актуальные задачи. Какие основные вызовы стоят перед кадровым блоком «Готэк-Центр»?

Любое предприятие всегда находится в состоянии поиска новых кадров. Это нормальный и естественный процесс, и мы не исключение. У нас есть потребность и в рабочих, и в инженерно-технических сотрудниках. Мы всегда рады видеть в команде новых людей – как высококвалифицированных специалистов, так и молодых, увлеченных и амбициозных выпускников вузов, желающих реализовать себя и построить успешную карьеру.

Обучение рабочих продолжается один месяц и состоит из двух этапов – теоретическое и практическое, которое проходит под присмотром опытного наставника.

Для ИТР стажировка также проходит в рамках индивидуальных программ и под руководством наставника. На период обучения всем ученикам выплачивается заработная плата.

- Какие задачи стоят перед компанией в 2022 году?

- Мы ни в коем случае не собираемся останавливаться в своем движении. В компании сформирован план перспективного развития в рамках стратегии: будем дальше модернизировать производство, внедрять новые продукты для клиентов и повышать уровень сервиса. Наша компания – это высокоорганизованная система, нацеленная на эффективное воплощение самых смелых замыслов и поиск быстрых ответов на рыночные вызовы. У нас есть опыт, высокопрофессиональная команда и четкое понимание того, как мы достигнем своих целей.

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