За минувшие сутки в Тульской области 217 человек попали в стационар с коронавирусной инфекцией Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 15 февраля, за сутки в Тульской области выявлено 2607 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии - 121192 случая.

Также в регионе госпитализированы 217 человек, что в два с лишним раза больше, недели накануне.

За этот же период выздоровели 414 человек, а всего успешно переболели в регионе 77765 человек.

Летальный исход зафиксирован в 7 случаях, а всего за время пандемии от инфекции умерли 4750 человек.