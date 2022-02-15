Следком возбудил уголовное дело по факту пытки тулячки электрошокером Фото: материалы пресс-служб

Установлено, что оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Узловскому району в служебном кабинете превысил свои должностные полномочия, применив специальные средства в отношении женщины, вызванной в отдел для разбирательства по факту совершения хулиганских действий.

Вечером 30 октября 2021 года 32-летнюю девушку доставили в отделение. Оперативника интересовали обстоятельства инцидента, случившегося рядом с местом работы свидетельницы. Во время беседы полицейский воспользовался электрошокером.

Перед предъявлением обвинения подозреваемый скрылся от следствия. Бывший полицейский объявлен в розыск, заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.