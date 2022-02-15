Тулячка попала в больницу с травмой головы из-за падения наледи с балкона Фото: материалы пресс-служб

В минувшую пятницу, 11 февраля, на женщину, проходившую по тротуару дома № 26-а по ул. Металлургов упал кусок наледи с козырька балкона. В результате 31-летняя тулячка была госпитализировали с травмой головы.

В настоящее время проводится прокурорская проверка в отношении управляющей компании «Светлый дом», которая обслуживает многоэтажку. Ситуация осложняется тем, что 26 января директору этой УК уже было внесено представление с требованием очистить крыши домов от снега и льда. Руководителю фирмы было объявлено предостережение, а также возбуждено административное дело по ст. 7.22 КоАП РФ.

По результатам проверки будут приняты дополнительные меры прокурорского реагирования.