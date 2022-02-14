В Тульской области большинство пациентов, попадавших в ковидные госпитали, не были вакцинированы Фото: Алексей ФОКИН

На сегодняшний день для пациентов с коронавирусом в Тульской области развернуто 1910 коек, заняты из них – 1659.

При этом статистика по госпитализации серьезно меняется день ото дня. Так, по сегодняшним данным в стационаре угодили 92 пациента. Накануне показатель был равен 150, в субботу – 259. Среди госпитализированных с COVID-19 пациентов большой процент невакцинированных. Отмечается также, что болезнь протекает легче, в госпиталях снизилась потребность в кислороде.

Ежедневно в регионе вакцинируются примерно 1200 человек. Немало среди них подростков.