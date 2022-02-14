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Здоровье14 февраля 2022 13:50

В Тульской области большинство пациентов, попадавших в ковидные госпитали, не были вакцинированы

Об этом заявили в тульском минздраве
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области большинство пациентов, попадавших в ковидные госпитали, не были вакцинированы

В Тульской области большинство пациентов, попадавших в ковидные госпитали, не были вакцинированы

Фото: Алексей ФОКИН

На сегодняшний день для пациентов с коронавирусом в Тульской области развернуто 1910 коек, заняты из них – 1659.

При этом статистика по госпитализации серьезно меняется день ото дня. Так, по сегодняшним данным в стационаре угодили 92 пациента. Накануне показатель был равен 150, в субботу – 259. Среди госпитализированных с COVID-19 пациентов большой процент невакцинированных. Отмечается также, что болезнь протекает легче, в госпиталях снизилась потребность в кислороде.

Ежедневно в регионе вакцинируются примерно 1200 человек. Немало среди них подростков.

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