Александр Лапин подарил книги тульским библиотекам Фото: Игорь КОПЫТОВ

Акция «Дарить книги с любовью» - всероссийское масштабное событие, инициированное шесть лет назад Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной детской библиотеке. 14 февраля, в Международный день книгодарения, к ней присоединилось более трех тысяч библиотек со всей страны.

В нынешнем году акция в Тульском региональном библиотечно-информационном комплексе стартовала в начале февраля.

Александр Лапин подарил книги тульским библиотекам Фото: Игорь КОПЫТОВ

Основное внимание - детям

- Наша задача собрать как можно больше интересных и полезных книг для фондов муниципальных библиотек Тульской области, которые сегодня к сожалению, зачастую обделены комплектованием, - рассказывает генеральный директор регионального библиотечно-информационного комплекса Юлия Иванова. - Зависит это от финансирования местным бюджетом, и порой в силу объективных причин администрации на местах на библиотеках экономят. Нам кажется это несправедливым, потому как читающие, интеллектуально развитые люди, особенно читающая молодежь, дети — это основа нашей страны, нашего будущего. Поэтому мы стараемся эту брешь закрывать, и нам в этом деле помогают наши постоянные неравнодушные социальные партнеры, простые люди, покупающие специально для нас тематическую литературу.

Юлия Иванова Фото: Игорь КОПЫТОВ

Акция «Дарить книги с любовью» в этом году у нас стартовала в начале февраля. Сейчас удалось собрать уже порядка 400 книг. И сегодня как бы аккордный день, но это вовсе не значит, что прием книг заканчивается. Нет, это планомерный процесс, продолжающийся непрерывно в течение всего года. Основное внимание — литература для детей и подростков. Для взрослых - классика, историческая, краеведческая литература. Несмотря на все разговоры, что люди стали меньше читать, - это неправда, и мы видим своими глазами высокую посещаемость наших филиалов, особенно в сельской местности.

- В первый раз, когда мы объявили акцию, нам принесли очень много книг, порядка 600-800 штук, но то были уже не новые экземпляры, прочитанные, порой не раз. Кому-то просто не нужные в домашней библиотеке, - говорит Татьяна Тихоненко, заведующая Тульской областной научной универсальной библиотекой. - Сейчас же нам дарят хорошие новые книги. К тому же у нас появились партнеры из числа типографий и издательств, которые имеют возможность дарить нам дорогие книги необходимой тематики.

Татьяна Тихоненко Фото: Игорь КОПЫТОВ

Восполнить пробелы

Сегодня в Тульской области 398 библиотек, объединенных в 24 муниципальных библиотечных систем. Некоторые из них насчитывают всего 5 филиалов, а где и все 20.

- В этом году мы решили уделить особое внимание трем районам — Алексинскому, Ефремовскому, Суворовскому и Дубне, потому что, как нам показалось, они получили чуть меньше книжек в прошлом году, чем все остальные. Это значит, что недостаточно средств выделили местные власти или федеральные субсидии им не достались. Так что наша задача закрыть этот дефицит пополнения фондов, - продолжает Юлия Иванова. - Книги выбирали практически под заказ. В Год культуры народов России серьезный набор сделали по декоративно-прикладному искусству для Ефремовской библиотеки — для них это актуальная тема. В Алексине у нас решили поднять такую серьезную на сегодня тему, как утилизация отходов. Для них приобрели очень много книжек научно-популярного жанра по этим проблемам. И, что особенно важно, много из них именно детских.

В Суворовском районе, в Черепетском поселении, у нас очень скоро открывается новая модельная библиотека. А для этого тоже нужна не только современная техника, но и серьезное пополнение книжного фонда - порядка 1,5 тысячи книг.

Часть из подаренных нам изданий отправятся в Детскую областную библиотеку, они их распределят по своим социальным партнерам – больным детям, детям, оставшимся без попечения родителей, центру образования для детей инвалидов с ментальными нарушениями и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Александр Лапин подарил книги тульским библиотекам Фото: Игорь КОПЫТОВ

Большие возможности

В этом году в рамках акции «Дарить книги с любовью» региональный министр культуры тоже внесла свой вклад, передав Областному библиотечно-информационному комплексу раскраски, созвучные тематике Года национальных культур. Все они в торжественной обстановке были переданы различным муниципальным библиотекам.

Как отметила Татьяна Тихоненко, возрождение в прошлом году практики федеральной помощи в пополнении библиотечных фондов, стало большим для всех подспорьем. Только разовый транш для Тульской области составил порядка 6 миллионов рублей. Это позволило очень серьезно подходить к выбору приобретаемых книг — некоторые из них реально очень дорогие.

- Так, для нашей Областной научной библиотеки мы смогли приобрести уникальные оригинальные издания на французском языке, - отметила она. - И это финансирование гарантировано будет осуществляться до 2024 года.

Александр Лапин

Помогать друг другу

Автор популярных книг, издатель Александр Лапин подарил тулякам 70 экземпляров романов «Книга живых» и «Крымский мост», так что попадут они практически в каждую шестую библиотеку региона. И такой дар писатель делает не в первый раз. В прошлом году он передал тульским библиотекам свой роман «Суперхан».

Почему Александр Алексеевич делает это? Писатель отмечает, что сегодняшняя ситуация с коронавирусом серьезно повлияла и на труд самих литераторов, и на то, как распространяются их произведения. Книжные магазины закрываются. Более того, сами читатели, по его мнению, испытывают элементарно финансовые трудности.

- Многие потеряли работу, перешли на сокращенный день. Масса народа трудится на удаленке, - констатирует Александр Лапин. - Пожилым до сих пор говорят, что нужно сидеть дома. А что там? Смотреть «зомбоящик», в котором с утра до вечера показывают всякую чушь? Естественно, нормальные люди тянутся к хорошим книгам. Но цена в 600-700 рублей и выше для многих уже неподъемна. Особенно для сельских жителей или пенсионеров.

Поэтому писатель пришел к выводу, что в нынешних условиях сами литераторы должны способствовать тому, чтобы их произведения были более доступны. А для этого сделать шаг им навстречу. И призывает к этому и других своих коллег.