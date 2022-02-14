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Здоровье14 февраля 2022 12:55

В Тульской области 80% заболевших коронавирусом заражены «омикроном»

Об этом было заявлено на оперативном совещании в региональном правительстве
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области 80% заболевших коронавирусом заражены «омикроном»

В Тульской области 80% заболевших коронавирусом заражены «омикроном»

Фото: Алексей ФОКИН

По словам представителя Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в регионе зафиксированы 17 508 случаев ковида, что на 17,5% выше уровня предыдущей недели. При этом темп прироста зараженных по сравнению с предыдущей неделей снизился.

При этом штаммом «омикрон» заражены 80% выявленных заболевших коронавирусом. Рост заболеваемости COVID-19 продолжают фиксироваться среди взрослого населения региона и среди детей до 6 лет. А вот в возрастной группе от 7 до 17 лет заболеваемость снизилась на 9%. Возможно, это следствие внеплановых каникул.

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