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Здоровье14 февраля 2022 12:40

В Тульской области Киреевский район стал лидером по заболеваемости ковидом

Названы районы Тульской области с худшей эпидобстановкой
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области Киреевский район стал лидером по заболеваемости ковидом

В Тульской области Киреевский район стал лидером по заболеваемости ковидом

Фото: Алексей ФОКИН

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Тульской области.

Больше всего заболевших зафиксировано в Туле – 8 447 (неделей ранее – 6 395). На втором месте Киреевский район – 1 334 заболевших (неделей ранее – 1 030). Далее идет Щекинский – 1 198 случаев (неделей ранее – 1 225).

А вот в Новомосковске, согласно официальное статистике, заболеваемость снизилась – 801 случай против 1114.

Также более 800 случаев COVID-19 зафиксировано в Алексинском и Узловском районах. Высокие показатели заболеваемости также в Богородицком и Ефремовском районах.

В целом за неделю выявлено 17 508 случаев инфекции. Это максимальный показатель за все время пандемии.

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