В Тульской области Киреевский район стал лидером по заболеваемости ковидом Фото: Алексей ФОКИН

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Тульской области.

Больше всего заболевших зафиксировано в Туле – 8 447 (неделей ранее – 6 395). На втором месте Киреевский район – 1 334 заболевших (неделей ранее – 1 030). Далее идет Щекинский – 1 198 случаев (неделей ранее – 1 225).

А вот в Новомосковске, согласно официальное статистике, заболеваемость снизилась – 801 случай против 1114.

Также более 800 случаев COVID-19 зафиксировано в Алексинском и Узловском районах. Высокие показатели заболеваемости также в Богородицком и Ефремовском районах.

В целом за неделю выявлено 17 508 случаев инфекции. Это максимальный показатель за все время пандемии.