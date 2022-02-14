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Общество14 февраля 2022 7:23

В Тульской области школьники вернулись в стены учебных заведений

При этом дополнительные каникулы не повлияют на плановые весенние и летние
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области школьники вернулись в стены учебных заведений

В Тульской области школьники вернулись в стены учебных заведений

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области школьники приступили к занятиям в очном режиме. Ребята вернулись в классы после дополнительных каникул, которые длились со 2 по 13 февраля. Введены они были в связи с неблагоприятной эпидобстановкой.

Как отметили на минувшей неделе представители Роспотребнадзора, мера эта пошла на пользу - заболеваемость среди детей снизилась.

А вот на учебную программу это никак не повлияло — количество предусмотренных каникулярных дней в целом за год останется прежним, никто сокращать их не будет.

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