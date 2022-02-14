В Тульской области школьники вернулись в стены учебных заведений Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области школьники приступили к занятиям в очном режиме. Ребята вернулись в классы после дополнительных каникул, которые длились со 2 по 13 февраля. Введены они были в связи с неблагоприятной эпидобстановкой.

Как отметили на минувшей неделе представители Роспотребнадзора, мера эта пошла на пользу - заболеваемость среди детей снизилась.

А вот на учебную программу это никак не повлияло — количество предусмотренных каникулярных дней в целом за год останется прежним, никто сокращать их не будет.