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Общество14 февраля 2022 7:05

Сын экс-мэра Тулы Дмитрий Прокопук подал заявление на условно-досрочное освобождение

Сейчас он отбывает наказание за мошенничество в крупном размере
Игорь КОПЫТОВ
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Сын экс-мэра Тулы Дмитрий Прокопук подал заявление на условно-досрочное освобождение

Сын экс-мэра Тулы Дмитрий Прокопук подал заявление на условно-досрочное освобождение

Фото: Алексей ФОКИН

В начале 2020 года суд установил, что в 2016 году владелец строительной компании Прокопук-младший присвоил себе более 4 миллионов рублей, выделенных на благоустройство дворов в Зареченском округе Тулы. Тогда же ему по ст. 159 УК РФ назначили штраф в размере 800 тысяч рублей и 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

Сейчас мужчина попросил об условно-досрочном освобождении. Вопрос этот областной суд должен рассмотреть уже сегодня.

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